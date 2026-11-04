  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2026/27
Videos

Champions League: Dortmund müht sich zum Sieg gegen Betis

Champions League:Dortmund müht sich zum Sieg gegen Betis

von Simon Mertens

|
Angel Ortiz und Borussia Dortmunds Fabio Silva liefern sich einen Zweikampf um den Ball in der Champions-League-Partie zwischen Real Betis und Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund hat einen mühevollen Heimsieg gegen Real Betis Sevilla eingefahren. Der BVB machte sich beim 2:1-Erfolg selbst das Leben schwer.

Borussia Dortmund hat in der Champions League den dritten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Der BVB bezwang den spanischen Tabellenvierten Betis Sevilla am Mittwoch 2:1 (0:0) und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für den direkten Einzug ins Achtelfinale.

BVB-Tore durch Silva und Karetsas

Fabio Silva (49.) und Konstantinos Karetsas (72.) trafen für die Dortmunder vier Tage nach dem 2:2 im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München. Aitor Ruibal (67.) erzielte das Tor für Betis, das die ersten drei Spiele allesamt gewonnen hatte. 

Die Aufstellungen:  

Borussia Dortmund: Kobel - Bensebaini (75. Gadou), Anton, N. Schlotterbeck - Ryerson (74. Beier), Veerman, F. Nmecha (75. Chukwuemeka), Svensson - Jo. Bellingham - Guirassy (34. Karetsas), F. Silva (90. Nwaneri).   
Trainer: Niko Kovac. 

Real Betis: Valles - Ortiz, D. Llorente, Natan, Gómez (70. Fran Garcia) - Bernal (78. Roca), Deossa, Ceballos (62. Ruibal) - Antony (62. Isco), Parrott (78. Morante), Ezzalzouli.   
Trainer: Manuel Pellegrini. 

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)   

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga-Highlights

2. Liga - Highlights

Mehr Fußball