Champions League: Dortmund müht sich zum Sieg gegen Betis

Borussia Dortmund hat einen mühevollen Heimsieg gegen Real Betis Sevilla eingefahren. Der BVB machte sich beim 2:1-Erfolg selbst das Leben schwer.

Dortmund müht sich zum Sieg gegen Betis

Borussia Dortmund hat in der Champions League den dritten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Der BVB bezwang den spanischen Tabellenvierten Betis Sevilla am Mittwoch 2:1 (0:0) und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für den direkten Einzug ins Achtelfinale.

BVB-Tore durch Silva und Karetsas

Fabio Silva (49.) und Konstantinos Karetsas (72.) trafen für die Dortmunder vier Tage nach dem 2:2 im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München. Aitor Ruibal (67.) erzielte das Tor für Betis, das die ersten drei Spiele allesamt gewonnen hatte.

Die Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Kobel - Bensebaini (75. Gadou), Anton, N. Schlotterbeck - Ryerson (74. Beier), Veerman, F. Nmecha (75. Chukwuemeka), Svensson - Jo. Bellingham - Guirassy (34. Karetsas), F. Silva (90. Nwaneri).

Trainer: Niko Kovac.

Real Betis: Valles - Ortiz, D. Llorente, Natan, Gómez (70. Fran Garcia) - Bernal (78. Roca), Deossa, Ceballos (62. Ruibal) - Antony (62. Isco), Parrott (78. Morante), Ezzalzouli.

Trainer: Manuel Pellegrini.