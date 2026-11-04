Champions League:Dortmund müht sich zum Sieg gegen Betis
von Simon Mertens
Borussia Dortmund hat einen mühevollen Heimsieg gegen Real Betis Sevilla eingefahren. Der BVB machte sich beim 2:1-Erfolg selbst das Leben schwer.
Borussia Dortmund hat in der Champions League den dritten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Der BVB bezwang den spanischen Tabellenvierten Betis Sevilla am Mittwoch 2:1 (0:0) und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für den direkten Einzug ins Achtelfinale.
BVB-Tore durch Silva und Karetsas
Fabio Silva (49.) und Konstantinos Karetsas (72.) trafen für die Dortmunder vier Tage nach dem 2:2 im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München. Aitor Ruibal (67.) erzielte das Tor für Betis, das die ersten drei Spiele allesamt gewonnen hatte.
Die Aufstellungen:
Borussia Dortmund: Kobel - Bensebaini (75. Gadou), Anton, N. Schlotterbeck - Ryerson (74. Beier), Veerman, F. Nmecha (75. Chukwuemeka), Svensson - Jo. Bellingham - Guirassy (34. Karetsas), F. Silva (90. Nwaneri).
Trainer: Niko Kovac.
Real Betis: Valles - Ortiz, D. Llorente, Natan, Gómez (70. Fran Garcia) - Bernal (78. Roca), Deossa, Ceballos (62. Ruibal) - Antony (62. Isco), Parrott (78. Morante), Ezzalzouli.
Trainer: Manuel Pellegrini.
Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)
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