Nations League: DFB-Elf gewinnt die Regenschlacht von Belgrad

Im vorletzten Länderspiel des Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft den ersten Sieg unter Jürgen Klopp eingefahren. Das DFB-Team besiegte Serbien klar.

Im prasselnden Dauerregen von Belgrad hat die Fußball-Nationalmannschaft Jürgen Klopp das erhoffte erste "Finale" seiner noch jungen Bundestrainer-Karriere gegen die Niederlande beschert. Spielend leicht setzen sich die von Florian Wirtz und dem frech aufspielenden Neuling Brajan Gruda angetriebene deutsche Auswahl vor der Mini-Kinderkulisse im legendären Marakana-Stadion in Belgrad mit 3:1 (2:0) gegen Serbien durch.

Nach einem Eigentor von Srdan Babic (3. Minute) und dem Treffer von Wirtz (14.) war die Grundlage für den Sieg schnell gelegt. Debütant Gruda (50.) legte nach der Pause schnell nach. Babic (56.) machte mit dem Tor für Serbien seinen frühen Fauxpas nur ergebnistechnisch wett. Vanja Dragojevic sah in der 75. Minute nach einem bösen Foul an Joshua Kimmich und Andrija Zivkovic wegen Schiedsrichter-Beleidigung (89.) noch die Rote Karte.

Die Aufstellungen:

Serbien: V. Milinkovic-Savic - Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic - Samardzic (46. Zivkovic), Dzodic (46. Dragojevic), S. Milinkovic-Savic (86. Kostov), Sukacev - Tadic (64. Lucic), Cvetkovic (71. Mitrovic). Trainer: Veljko Paunovic

Deutschland: ter Stegen - Treu (73. Baku), Thiaw, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Pavlovic (73. Bischof) - Wirtz (81. F. Nmecha) - Gruda (86. El Mala), Havertz (74. Füllkrug), Scherhant. Trainer: Jürgen Klopp

Schiedsrichter: Javier Alberola Rojas (Spanien)

Kommentator: Moritz Zschau