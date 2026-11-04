Champions League: Reifer FC Bayern siegt bei Atlético Madrid

Der FC Bayern hat ein Ausrufezeichen in der Champions League gesetzt: Die Münchner trotzen ihren Personalproblemen und gewinnen bei Atletico Madrid mit 2:0.

von Adrian von der Groeben

Der FC Bayern hat in der Champions League zurück in die Spur gefunden. Nach zuvor zwei Unentschieden in Folge gewann der deutsche Rekordmeister am vierten Spieltag der Ligaphase mit 2:0 (0:0) bei Atlético Madrid.

Karl und Laimer lassen Bayern jubeln

Der Jungstar Lennart Karl brachte die Münchner im Estadio Metropolitano, dem Finalstadion von 2027, in der 54. Minute in Führung. Der erneut starke Konrad Laimer sorgte sehenswert für das 2:0 (74.).

Einen weiteren Treffer von Dayot Upamecano ließ Schiedsrichter Francois Letexier wegen eines angeblichen Fouls des Verteidigers nicht gelten (81.).

Die Aufstellungen:

Atlético Madrid: Oblak - Pubill, Le Normand (59. Koke), Hancko, Grimaldo - Simeone, M. Llorente, Barrios (75. Mendoza), Baena (59. Kang-in Lee) - J. Alvarez (75. J. David), Sörloth (59. Lookman)

Trainer: Diego Simeone

FC Bayern München: Neuer - Laimer (89. Boey), Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Bischof - Karl (68. Brown), Olise, Davies (79. Minjae Kim) - Kane

Trainer: Aaron Danks