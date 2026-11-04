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UEFA Champions League - Saison 2026/27
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Champions League: Reifer FC Bayern siegt bei Atlético Madrid

Champions League:Reifer FC Bayern siegt bei Atlético Madrid

von Adrian von der Groeben

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Konrad Laimer und Pablo Barrios liefern sich in der Champions-League-Partie zwischen dem FC Bayern München und Atlético Madrid einen Zweikampf um den Ball

Der FC Bayern hat ein Ausrufezeichen in der Champions League gesetzt: Die Münchner trotzen ihren Personalproblemen und gewinnen bei Atletico Madrid mit 2:0.

Der FC Bayern hat in der Champions League zurück in die Spur gefunden. Nach zuvor zwei Unentschieden in Folge gewann der deutsche Rekordmeister am vierten Spieltag der Ligaphase mit 2:0 (0:0) bei Atlético Madrid.

Karl und Laimer lassen Bayern jubeln

Der Jungstar Lennart Karl brachte die Münchner im Estadio Metropolitano, dem Finalstadion von 2027, in der 54. Minute in Führung. Der erneut starke Konrad Laimer sorgte sehenswert für das 2:0 (74.).

Einen weiteren Treffer von Dayot Upamecano ließ Schiedsrichter Francois Letexier wegen eines angeblichen Fouls des Verteidigers nicht gelten (81.). 

Die Aufstellungen:  

Atlético Madrid: Oblak - Pubill, Le Normand (59. Koke), Hancko, Grimaldo - Simeone, M. Llorente, Barrios (75. Mendoza), Baena (59. Kang-in Lee) - J. Alvarez (75. J. David), Sörloth (59. Lookman)   
Trainer: Diego Simeone 

FC Bayern München: Neuer - Laimer (89. Boey), Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Bischof - Karl (68. Brown), Olise, Davies (79. Minjae Kim) - Kane   
Trainer: Aaron Danks 

Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)   

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