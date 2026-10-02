Nations League: Doppelschlag rettet Österreich Remis in Irland

Österreoch hat nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:2) in Irland gerettet. Das Team von Trainer Ralf Rangnick erkämpfte sich in Irland nach Toren von Alexander Prass (77.) und Michael Gregoritsch (77.) das Remis. Troy Parrott (12./45./Foulelfmeter) hatte die Iren per Doppelpack in Führung gebracht.