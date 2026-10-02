  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Nations League
Videos

Nations League: Doppelschlag rettet Österreich Remis in Irland

Zwei Joker stechen:Doppelschlag rettet Österreich Remis in Irland

von Andreas Kürten

|
Der österreichische Nationalspieler Stefan Posch trifft im Zweikampf seinen irischen Gegenspieler Ryan Manning mit dem Knie.

Vier Tore, aber kein Sieger in Dublin: Mit dem insgesamt verdienten 2:2 zwischen Irland und Österreich werden die Gäste von Trainer Ralf Rangnick allerdings besser leben können.

Österreoch hat nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:2) in Irland gerettet. Das Team von Trainer Ralf Rangnick erkämpfte sich in Irland nach Toren von Alexander Prass (77.) und Michael Gregoritsch (77.) das Remis. Troy Parrott (12./45./Foulelfmeter) hatte die Iren per Doppelpack in Führung gebracht.

Die Aufstellungen: 

 Irland: Kelleher - Egan, O'Shea, Scales (63. Kitchig) - Abankwah (75. O’Brien), Coventry, Manning, Moylan (86. Cannon), Idah (63. Molumby), Azaz - Parrott (75. Ogbene)
Trainer: Heimir Hallgrimsson

Österreich: Wiegele - Posch, Affengruber (46. Wöber), Lienhart, Mwene - Seiwald (46. Laimer), X. Schlager, Chukwuemeka (46. Greogoritsch), Wimmer, Schmid (67. Prass) - Kalajdzic
Trainer: Ralf Rangnick

Schiedsrichter: Allard Lindhout (Niederlande)