Nations League:Griechenland gewinnt und verpasst Viertelfinale
von Julian-Luca Schäfer
Griechenland gewinnt das letzte Spiel der Gruppenphase gegen Serbien, verpasst aber den Einzug ins Viertelfinale. Als einer der beiden besten Gruppendritten bleibt das Team sicher in der A-Liga.
Griechenland hat das Viertelfinale in der Nations League trotz eines 1:0 (0:0) gegen Serbien verpasst. Der Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft beendete die Vorrunde wegen des verlorenen Dreiervergleichs mit der DFB-Auswahl und den Niederlanden auf dem dritten Platz.
Als einer der beiden besten Gruppendritten bleibt das Team von Trainer Ivan Jovanovic aber sicher in der A-Liga des Wettbewerbs. Den Treffer des Abends erzielte Georgios Masouras in der 69. Minute.
Die Aufstellungen:
Griechenland: Mandas - Rota, Mawropanos, Koulierakis, Tsimikas - Safeiris (88. Retsos), Androutsos - Karetsas (61. Bakasetas), Pawlidis (73. C. Kostoulas), Tsolis (88. Tetteh) - Douwikas (61. Masouras)
Trainer: Ivan Jovanovic
Serbien: Petrovic - Erakovic, Milenkovic, Babic (46. Gudelj), Bukinac (80. Sukacev) - Nedeljkovic (75. Lucic), N. Maksimovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic - Mitrovic (64. Cvetkovic), Jovic (64. Tadic)
Trainer: Veljko Paunovic
Schiedsrichter: Michael Oliver (England)
Jetzt anmelden:Dein Newsletter zum SportAlle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren