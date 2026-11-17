Griechenland gewinnt das letzte Spiel der Gruppenphase gegen Serbien, verpasst aber den Einzug ins Viertelfinale. Als einer der beiden besten Gruppendritten bleibt das Team sicher in der A-Liga.

Griechenland hat das Viertelfinale in der Nations League trotz eines 1:0 (0:0) gegen Serbien verpasst. Der Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft beendete die Vorrunde wegen des verlorenen Dreiervergleichs mit der DFB-Auswahl und den Niederlanden auf dem dritten Platz.

Als einer der beiden besten Gruppendritten bleibt das Team von Trainer Ivan Jovanovic aber sicher in der A-Liga des Wettbewerbs. Den Treffer des Abends erzielte Georgios Masouras in der 69. Minute.

Die Aufstellungen:

Griechenland: Mandas - Rota, Mawropanos, Koulierakis, Tsimikas - Safeiris (88. Retsos), Androutsos - Karetsas (61. Bakasetas), Pawlidis (73. C. Kostoulas), Tsolis (88. Tetteh) - Douwikas (61. Masouras)

Trainer: Ivan Jovanovic

Serbien: Petrovic - Erakovic, Milenkovic, Babic (46. Gudelj), Bukinac (80. Sukacev) - Nedeljkovic (75. Lucic), N. Maksimovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic - Mitrovic (64. Cvetkovic), Jovic (64. Tadic)

Trainer: Veljko Paunovic

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)