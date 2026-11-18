Mit Philippe Diallo setzt die UEFA bei der Wahl des FIFA-Präsidenten auf einen möglichst großen Gegenentwurf zu Gianni Infantino. Kann diese Strategie aufgehen?

Philippe Diallo (r.) will Gianni Infantino am 18. März als Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA ablösen. Quelle: Witters

Vor einem Jahr war die deutsch-französische Freundschaft auch im Fußball präsent. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte Philippe Diallo, seinen Amtskollegen aus Paris, zum Bundestag des weltweit größten nationalen Sport-Fachverbandes eingeladen.

Diallo hält Rede bei DFB-Bundestag

Monsieur Diallo erschien bei dem Treffen am DFB-Sitz in Frankfurt am Main und hielt dort Anfang November 2025 auch eine Rede. Auf Deutsch.

Diese schöne Erinnerung kramte Neuendorf am Montagabend in Berlin hervor, als er am Rande des Nations-League-Spiels der DFB-Elf gegen die Niederlande über Diallos Kandidatur um das höchste Funktionärsamt im Weltfußball sprach.

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Arsene Wenger verzichtete auf Kandidatur

Die war kurz zuvor publik geworden. Nach der Absage des langjährigen Arsenal-Trainers Arsene Wenger war es die europäische Antwort auf das Ansinnen von Gianni Infantino, am 18. März 2027 in seine dann vierte Amtszeit als Präsident des Weltverbands FIFA geschickt zu werden.

Dass die Aussichten des Schweizers auf eine Wiederwahl in vier Monaten momentan wieder sehr gut stehen, hat nach den Skandalen vom Sommer vor allem mit seiner Tätigkeit als reisefreudiger Wahlkämpfer mit prall gefüllten Taschen zu tun.

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Empörung über Infantino zuletzt etwas abgeflaut

Infantinos Taktik, gerade die vielen kleinen Mitgliedsverbände der FIFA mit der Aussicht auf üppig sprudelnde Fördergelder zu ködern, hat seit seiner Inthronisierung vor mittlerweile knapp elf Jahren prächtig funktioniert. Daran konnte offenkundig selbst Infantinos - letztlich krachend gescheiterter - Versuch, Teile der WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, nichts ändern.

Die große Empörung, die nach Bekanntwerden des geplanten Deals speziell in den Kontinentalverbänden Europas, Asiens sowie Mittel- und Nordamerikas einsetzte, ist inzwischen wieder deutlich abgeebbt.

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UEFA präsentiert Gegenentwurf zu Infantino

Nun schickt die UEFA als Herausforderer Philippe Diallo, Sohn eines Boxers, Jurist, seit 2023 Präsident des französischen Fußballverbandes, ins Rennen. Mit einem klaren Ansatz: Sie will mit dem 63-Jährigen den charakterlich größtmöglichen Gegenentwurf zu Infantino anbieten.

DFB-Präsident Neuendorf etwa bezeichnet die Nominierung Diallos als "ein Zeichen". "Er vertritt definitiv andere Werte, einen anderen Stil, eine andere Art des Auftretens und des Verständnisses, wie man solche Ämter auszuüben hat", sagte Neuendorf.

Seit wann ist Gianni Infantino im Amt? Gianni Infantino wurde im Februar 2016 als Nachfolger seines zurückgetretenen Landsmanns Sepp Blatter zum Präsidenten der FIFA gewählt. Im Juni 2019 und im März 2023 wurde der gebürtige Walliser jeweils im Amt bestätigt. Gibt es noch weitere Kandidaten? Neben Philippe Diallo kündigten der Japaner Kozo Tashima (68) und der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega (55) ihre Kandidaturen für das kommende Frühjahr an. Wann findet die Wahl statt? Stimmberechtigt bei der Wahl am 18. März 2027 in Rabat sind die 211 Mitgliedsverbände der FIFA. Unabhängig von der Größe des Landes und des Verbandes hat jedes Mitglied eine Stimme. Welche Mehrheit ist notwendig? Bei zwei Kandidaten reicht eine einfache Mehrheit von mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen – also 106 Stimmen – zum Wahlsieg. Wie sind die Stimmen verteilt? Anzahl der Stimmen der jeweiligen Kontinentalverbände: Europa 55, Afrika 54, Asien 46, Nord- und Mittelamerika/Karibik 35, Ozeanien 11, Südamerika 10.

Kann Diallo Unterstützer in Afrika finden?

Der DFB-Chef, selbst Mitglied des FIFA-Councils, glaubt, nun werde "die Lage überall noch mal neu bewertet". Die Erfahrung, dass großzügige Geldzuwendungen des Weltverbands mal nicht zum gewünschten Wahlergebnis führen, hat Infantino jedenfalls noch nicht gemacht.

Seinem Widersacher Diallo könnten im grundsätzlich Infantino-treuen Afrika bei der Wahl auch seine familiären Wurzeln im Senegal zugutekommen. "Bereits seit gestern habe ich spontane Zeichen starker Unterstützung von anderen Kontinenten bekommen, die in den kommenden Tagen sichtbar werden dürften", sagte der Franzose.

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Juristische Herausforderungen für Infantino

Parallel dazu bemüht sich die UEFA bei Gerichten in den USA seit Wochen um die Herausgabe von Dokumenten aus dem geplatzten Investorengeschäft. Ziel ist, Infantino auf dem Rechtsweg zu stürzen.

Ganz abgesehen davon hält der Portugiese Miguel Maduro, ehemaliger Chef des FIFA-Governance-Komitees, eine vierte Amtszeit Infantinos aus rein verbandsrechtlichen Gründen für nicht möglich.

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