Kandidat der UEFA:Wie Philippe Diallo FIFA-Boss Gianni Infantino stürzen will
von Andreas Morbach
Mit Philippe Diallo setzt die UEFA bei der Wahl des FIFA-Präsidenten auf einen möglichst großen Gegenentwurf zu Gianni Infantino. Kann diese Strategie aufgehen?
Vor einem Jahr war die deutsch-französische Freundschaft auch im Fußball präsent. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte Philippe Diallo, seinen Amtskollegen aus Paris, zum Bundestag des weltweit größten nationalen Sport-Fachverbandes eingeladen.
Diallo hält Rede bei DFB-Bundestag
Monsieur Diallo erschien bei dem Treffen am DFB-Sitz in Frankfurt am Main und hielt dort Anfang November 2025 auch eine Rede. Auf Deutsch.
Diese schöne Erinnerung kramte Neuendorf am Montagabend in Berlin hervor, als er am Rande des Nations-League-Spiels der DFB-Elf gegen die Niederlande über Diallos Kandidatur um das höchste Funktionärsamt im Weltfußball sprach.
Arsene Wenger verzichtete auf Kandidatur
Die war kurz zuvor publik geworden. Nach der Absage des langjährigen Arsenal-Trainers Arsene Wenger war es die europäische Antwort auf das Ansinnen von Gianni Infantino, am 18. März 2027 in seine dann vierte Amtszeit als Präsident des Weltverbands FIFA geschickt zu werden.
Dass die Aussichten des Schweizers auf eine Wiederwahl in vier Monaten momentan wieder sehr gut stehen, hat nach den Skandalen vom Sommer vor allem mit seiner Tätigkeit als reisefreudiger Wahlkämpfer mit prall gefüllten Taschen zu tun.
Empörung über Infantino zuletzt etwas abgeflaut
Infantinos Taktik, gerade die vielen kleinen Mitgliedsverbände der FIFA mit der Aussicht auf üppig sprudelnde Fördergelder zu ködern, hat seit seiner Inthronisierung vor mittlerweile knapp elf Jahren prächtig funktioniert. Daran konnte offenkundig selbst Infantinos - letztlich krachend gescheiterter - Versuch, Teile der WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, nichts ändern.
Die große Empörung, die nach Bekanntwerden des geplanten Deals speziell in den Kontinentalverbänden Europas, Asiens sowie Mittel- und Nordamerikas einsetzte, ist inzwischen wieder deutlich abgeebbt.
UEFA präsentiert Gegenentwurf zu Infantino
Nun schickt die UEFA als Herausforderer Philippe Diallo, Sohn eines Boxers, Jurist, seit 2023 Präsident des französischen Fußballverbandes, ins Rennen. Mit einem klaren Ansatz: Sie will mit dem 63-Jährigen den charakterlich größtmöglichen Gegenentwurf zu Infantino anbieten.
DFB-Präsident Neuendorf etwa bezeichnet die Nominierung Diallos als "ein Zeichen". "Er vertritt definitiv andere Werte, einen anderen Stil, eine andere Art des Auftretens und des Verständnisses, wie man solche Ämter auszuüben hat", sagte Neuendorf.
Kann Diallo Unterstützer in Afrika finden?
Der DFB-Chef, selbst Mitglied des FIFA-Councils, glaubt, nun werde "die Lage überall noch mal neu bewertet". Die Erfahrung, dass großzügige Geldzuwendungen des Weltverbands mal nicht zum gewünschten Wahlergebnis führen, hat Infantino jedenfalls noch nicht gemacht.
Seinem Widersacher Diallo könnten im grundsätzlich Infantino-treuen Afrika bei der Wahl auch seine familiären Wurzeln im Senegal zugutekommen. "Bereits seit gestern habe ich spontane Zeichen starker Unterstützung von anderen Kontinenten bekommen, die in den kommenden Tagen sichtbar werden dürften", sagte der Franzose.
Juristische Herausforderungen für Infantino
Parallel dazu bemüht sich die UEFA bei Gerichten in den USA seit Wochen um die Herausgabe von Dokumenten aus dem geplatzten Investorengeschäft. Ziel ist, Infantino auf dem Rechtsweg zu stürzen.
Ganz abgesehen davon hält der Portugiese Miguel Maduro, ehemaliger Chef des FIFA-Governance-Komitees, eine vierte Amtszeit Infantinos aus rein verbandsrechtlichen Gründen für nicht möglich.
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