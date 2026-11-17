Philippe Diallo ist Infantino-Gegenkandidat
von Markus Harm
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Philippe Diallo soll es bei der FIFA-Wahl 2027 mit Gianni Infantino aufnehmen. DFB-Boss Bernd Neuendorf macht sich gleich zum ersten Wahlkampfhelfer.
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