Mit 24 Spielerinnen reist das deutsche Frauen-Nationalteam zu zwei Testspielen nach Südamerika. Auch Giulia Gwinn und Ann-Katrin Berger sind wieder dabei.

DFB-Frauen in Südamerika wieder mit Gwinn und Berger

Giulia Gwinn fehlte bei den letzten Länderspielen verletzt. Quelle: Witters

Anführerin Giulia Gwinn und Torhüterin Ann-Katrin Berger kehren für die Südamerika-Tour zum Jahresabschluss ins Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen zurück.

Beim Testlauf für die WM 2027 in Brasilien ist Kapitänin Gwinn nach Verletzungen wieder fit, die Nummer eins Berger steht Bundestrainer Christian Wück nach einer Verschnaufpause wieder für die Länderspiele in Argentinien (30. November, 0:15 Uhr/live im ZDF) und gegen Peru (4. Dezember, 22:15 Uhr) in Rio de Janeiro zur Verfügung.

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Freigang dabei, Schüller fehlt im Aufgebot

Laura Freigang erhält trotz einer weiterhin drohenden Sperre infolge des Dopingtestwirbels die nächste Chance im WM-Casting. Dafür fehlt im Sturm Lea Schüller im 24-köpfigen Aufgebot, das mittlerweile zur Hälfte aus Legionärinnen besteht.

Nach Verletzungen holte Wück Innenverteidigerin Rebecca Knaak, Flügelspielerin Vivien Endemann sowie nach langer Zeit Sydney Lohmann für das zuletzt ausgedünnte Mittelfeld zurück.

Wir freuen uns sehr, in diesen besonderen letzten Nationalmannschafts-Lehrgang des Jahres zu starten. „ Bundestrainer Christian Wück

Klubs kritisieren aufwendige Reise nach Südamerika

Die Spielerinnen sollen "jetzt schon einen Einblick bekommen, was nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft auf sie zukommen wird", sagte Wück über die von Klubvertretern bereits kritisierte aufwendige Reise im Jahresendspurt.

Für Wück geht es dabei nicht nur um interessante außereuropäische Vergleiche. Die Reise ab kommendem Dienstag biete zugleich "die Chance, frühzeitig ein Gefühl für die Bedingungen vor Ort zu bekommen, etwa für Klima, Kultur und organisatorische Abläufe".

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Spiele in La Plata und Rio de Janeiro

Der Test im argentinischen La Plata findet im Rahmen der Wiedereröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona statt. In Rio wird im Estádio São Januário gespielt.

Kurz nach den Länderspielen folgt noch ein weiterer wichtiger Termin in der brasilianischen Metropole: Am 11. Dezember steht dort die Auslosung der WM (24. Juni bis 25. Juli) auf dem Programm.

Das Aufgebot der DFB-Frauen für die Südamerika-Tour Tor: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Stina Johannes (VfL Wolfsburg), Ena Mahmutovic (Bayern München)

Abwehr: Giulia Gwinn, Franziska Kett (beide Bayern München), Sophia Kleinherne, Camilla Küver, Janina Minge (alle VfL Wolfsburg), Rebecca Knaak (Manchester City), Marie Müller (Portland Thorns), Carlotta Wamser (Manchester City)

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi (London City Lionesses), Lisa Baum (FC Arsenal), Jule Brand (OL Lyonnes), Klara Bühl (Bayern München), Linda Dallmann (Bayern München), Vivien Endemann (FC Liverpool), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Melissa Kössler (Denver Summit), Sydney Lohmann (Manchester City), Larissa Mühlhaus (Eintracht Frankfurt), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Elisa Senß (Real Madrid), Cora Zicai (VfL Wolfsburg)

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Quelle: SID