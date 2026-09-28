Ohne Ronaldo und Fernandes gewinnt Portugal das Topspiel in Norwegen. Haaland gleicht aus, doch ein schwerer Fehler von Keeper Nyland entscheidet die Partie.

Norwegen ging vor heimischer Kulisse mutig in die Partie und suchte von Beginn an den Weg nach vorn. Angeführt von Spielmacher Martin Ödegaard setzte das Team Portugal mit schnellem Umschaltspiel immer wieder unter Druck. Vor allem Erling Haaland beschäftigte die Gästeabwehr und sorgte für gefährliche Momente. Portugal hielt dagegen, zeigte seine technische Klasse und fand offensiv ebenfalls regelmäßig Lösungen.

Auch nach der Pause blieb die Begegnung intensiv und umkämpft. Norwegen investierte viel, gewann wichtige Duelle im Mittelfeld und hielt das Tempo hoch. Portugal präsentierte sich dagegen abgeklärt, nutzte Ballbesitzphasen clever und setzte immer wieder gefährliche Akzente im letzten Drittel. Beide Mannschaften lieferten sich ein Duell auf hohem Niveau, das von Spannung, Tempo und starken Offensivaktionen geprägt war.

Die Aufstellungen:

Norwegen: Nyland - Ryerson (66. Östigard), Ajer, Heggem, Aursnes - Ödegaard, S. Berge, Berg (72. Bobb) - Schjelderup, Haaland, Nusa (81. Strand Larsen) Trainer: Staale Solbakken

Trainer: Staale Solbakken

Portugal: D. Costa - N. Mendes, Veiga, R. Dias, João Cancelo - Neto (87. B. Silva), Palhinha (81. R. Neves), Conceicao (55. Leão) - João Félix, G. Ramos (81. Trincao), J. Neves (55. Vitinha)

Trainer: Jorge Fernando Pinheiro de Jesus

Schiedsrichter: François Letexier