Die deutsche Nationalmannschaft übernahm in Augsburg von Beginn an die Kontrolle und sammelte deutlich mehr Ballbesitz. Gegen die tief stehenden Griechen fehlte dem Team von Jürgen Klopp jedoch häufig das Tempo im letzten Drittel. Chancen blieben lange Mangelware, weil die Gäste die Räume konsequent verdichteten und Deutschlands Offensivspieler kaum zur Entfaltung kommen ließen.

Nach der Pause erhöhte Deutschland den Druck und suchte mit frischen Kräften den Weg zum Erfolg - am Ende jedoch ohne Punch. Griechenland blieb gefährlich, sobald sich Räume zum Kontern öffneten. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum. Die DFB-Elf warf danach alles nach vorne, fand gegen die entschlossene Defensive der Gäste aber keine Antwort mehr.