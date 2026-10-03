Olise mit herrlichem Treffer:Italien trotzt Frankreich Remis ab
von Moritz Zschau
Italien hat Frankreich beim Heim-Debüt von Zinedine Zidane ein Remis abgetrotzt. Alessandro Bastoni konterte den Treffer von Michael Olise.
Zinédine Zidane hat bei seinem Wiedersehen mit Italien den nächsten Sieg mit der französischen Fußball-Nationalmannschaft verpasst. Gut 20 Jahre nach dem berühmten Kopfstoß im WM-Finale 2006 kam Zidanes Starensemble in Paris nicht über ein 1:1 (0:0) gegen die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini hinaus und ließ in der Nations League erstmals Zähler liegen.
Bayern Münchens Michael Olise (55.) brachte Frankreich mit einem Traumtor in Führung. Doch Alessandro Bastoni (68.) vermieste mit dem Ausgleich die Heimpremiere von Nationaltrainer Zidane, dessen Mannschaft in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen den zweiten Münchner Dayot Upamecano (85.) in Unterzahl spielte, und bescherte den Italienern einen Achtungserfolg beim WM-Vierten.
Die Aufstellungen:
Frankreich: Maignan - Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert – Cherki (76. Camavinga), da Cunha (87. Lacroix), Rabiot - Olise, Dembelé, D. Doué (76. B. Barcola).
Trainer: Zinedine Zidane
Italien: G. Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi (80. Doumbia), Tonali (63. Barella), Fagioli (90. Scamacca) - Kean, P. Esposito (62. Vergara), S. Esposito (80. Maldini).
Trainer: Roberto Mancini
Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano (Spanien)
Kommentator: Moritz Zschau