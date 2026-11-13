Nations League: Italien verdrängt Frankreich von der Spitze

Beide Esposito-Brüder mit Elfer:Italien verdrängt Frankreich von der Spitze
von Julian-Luca Schäfer
Italien fügt Frankreich die erste Niederlage unter Trainer Zidane zu und übernimmt die Tabellenführung in Gruppe eins. In Mailand schießen beide Esposito-Brüder einen Elfmeter.
Italien hat Frankreich in einem spektakulären Spiel mit 3:1 (1:1) besiegt. Zinedine Zidane musste im San Siro seine erste Niederlage als Trainer der französischen Nationalmannschaft hinnehmen.
Dabei war die Equipe Tricolore bereits früh durch Bayern-Star Michael Olise, der von einem Abspielfehler des italienischen Schlussmanns Gianluigi Donnarumma profitierte, in Führung gegangen. Pio Esposito (26./75. per Foulelfmeter) und Davide Frattesi (63.) drehten die abwechslungsreiche Partie - obwohl Sebastiano Esposito zwischenzeitlich einen weiteren Foulelfmeter verschossen hatte (60.).
Die Aufstellungen:
Italien: Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Frattesi (73. Doumbia), Tonali, Barella (90.+2 Ricci) - S. Esposito (62. Vergara), Pio Esposito (90.+2 Scamacca), Cambiaghi (62. Dimarco)
Trainer: Roberto Mancini
Frankreich: Maignan - Gusto (77. Kumbedi), Upamecano, Jacquet, Truffert (77. Diouf) - Cherki (82. Camavinga), Da Cunha, Rabiot - Olise, D. Doué (77. Mayulu), Barcola (77. Kroupi)
Trainer: Zinedine Zidane
Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)
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