Nations League: England siegt souverän gegen Tschechien

Zwei Tore reichen England um sich in der Nations League gegen Tschechien durchzusetzen. Nach langer Überzahl erlöste Anthony Gordon die Three Lions, Harry Kane legte später nach.

Englands Fußballer haben inmitten des Trubels um die Finanzaffäre von Manchester City auch dank Harry Kane sportlich für positivere Schlagzeilen in der Heimat gesorgt. Die Three Lions von Teammanager Thomas Tuchel setzten sich in Prag problemlos mit 2:0 (0:0) gegen Tschechien durch und holten damit nach der Auftaktpleite gegen Weltmeister Spanien (2:3) in Gruppe A3 der Nations League die ersten drei Punkte.

Nach langer Überzahl erlöste Anthony Gordon (47.) die Engländer kurz nach dem Seitenwechsel. Bayern Münchens Torjäger Kane (69.), der schon gegen Spanien getroffen, aber auch einen Strafstoß vergeben hatte, baute die Führung aus. Zuvor war der Tscheche Pavel Zulc (25.) nach einem groben Foul an Elliot Anderson mit Rot vom Platz geflogen. Der Schiedsrichter hatte ihm erst Gelb gezeigt, die Entscheidung aber nach einem VAR-Eingriff geändert.

Die Aufstellungen:

Tschechien: Kovar - Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama - Sadilek (56. Kral), Cerv (80. Macek), Radosta (57. Ambros), Sulc, Karabec (45. Lingr) - Hlozek (80. Vasulin).

Trainer: Santiago Denia Sanchez

England: Trafford - Alexander-Arnold, T. Chalobah, Guehi, Hall - Anderson (70. Scott), Lewis-Skelly (46. Eze), Saka (71. Ngumoha), Rogers, Gordon (81. Gibbs-White) - Kane (71. Bellingham).

Trainer: Thomas Tuchel

Schiedsrichter: Halil Umut Meler