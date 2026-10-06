Nations League: Frankreichs Sturmlauf gegen Belgien spät belohnt

Joker sorgen für die Wende:Frankreichs Sturmlauf gegen Belgien spät belohnt
von Moritz Zschau
Im Nachbarschaftsduell zwischen Frankreich und Belgien gehen die Roten Teufel in Führung und verteidigen danach leidenschaftlich. Der Druck der Equipe Tricolore wird aber immer größer.
Bayern-Star Michael Olise hat dem französischen Nationaltrainer Zinédine Zidane den ersten Heimsieg in dessen Amtszeit beschert. Der Super-Joker besiegte Belgien am Montag beim 4:1 (0:1) mit zwei Toren und einer Vorlage im Stade de France beinahe im Alleingang. Frankreich behauptete damit die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe 1 und hat das Viertelfinale fest im Blick.
Die Aufstellungen:
Frankreich: Restes - Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf - Akliouche (60. Cherki), Camavinga (88. Camavinga), Koné (61. da Cunha) - Dembelé (60. Olise), Lepaul, B. Barcola (72. Doué)
Trainer: Zinedine Zidane
Belgien: Vandevoort – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys - Raskin, Lavia (87. Keita), Vanaken (87. Trossard) - Lukebakio (70. Godts), R. Lukaku (70. de Ketelaere), Diego Moreira (87. Openda)
Trainer: Mark van Bommel
Schiedsrichter: Nicholas Walsh (Schottland)