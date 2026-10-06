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Nations League: Frankreichs Sturmlauf gegen Belgien spät belohnt

Joker sorgen für die Wende:Frankreichs Sturmlauf gegen Belgien spät belohnt

von Moritz Zschau

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Michael Olise beim Torjubel

Im Nachbarschaftsduell zwischen Frankreich und Belgien gehen die Roten Teufel in Führung und verteidigen danach leidenschaftlich. Der Druck der Equipe Tricolore wird aber immer größer.

Bayern-Star Michael Olise hat dem französischen Nationaltrainer Zinédine Zidane den ersten Heimsieg in dessen Amtszeit beschert. Der Super-Joker besiegte Belgien am Montag beim 4:1 (0:1) mit zwei Toren und einer Vorlage im Stade de France beinahe im Alleingang. Frankreich behauptete damit die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe 1 und hat das Viertelfinale fest im Blick.

Die Aufstellungen:  

Frankreich: Restes - Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf - Akliouche (60. Cherki), Camavinga (88. Camavinga), Koné (61. da Cunha) - Dembelé (60. Olise), Lepaul, B. Barcola (72. Doué)  
Trainer: Zinedine Zidane

Belgien: Vandevoort – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys - Raskin, Lavia (87. Keita), Vanaken (87. Trossard) - Lukebakio (70. Godts), R. Lukaku (70. de Ketelaere), Diego Moreira (87. Openda)
Trainer: Mark van Bommel

Schiedsrichter: Nicholas Walsh (Schottland)