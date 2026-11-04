Champions League: Manchester City zu abgezockt für RB Leipzig

RB Leipzig gerät im Kampf um das Weiterkommen in der Champions League immer stärker ins Hintertreffen. Die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis verlor gegen Manchester City mit 2:3 (0:1). Nach drei Pleiten und nur einem Sieg aus vier Spielen stehen die Sachsen im Rennen um die Playoffs der Königsklasse schon jetzt enorm unter Druck.