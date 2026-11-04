Champions League:Manchester City zu abgezockt für RB Leipzig
von Moritz Zschau
RB Leipzig hat in der Champions League einen großen Kampf gegen Manchester City abgeliefert. Durch ihre individuelle Klasse entschieden die Engländer das Spiel aber für sich.
RB Leipzig gerät im Kampf um das Weiterkommen in der Champions League immer stärker ins Hintertreffen. Die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis verlor gegen Manchester City mit 2:3 (0:1). Nach drei Pleiten und nur einem Sieg aus vier Spielen stehen die Sachsen im Rennen um die Playoffs der Königsklasse schon jetzt enorm unter Druck.
Haaland gelingt der Siegtreffer
Torjäger Erling Haaland entschied die unterhaltsame Partie mit seinem Treffer in der Schlussphase (78.).
Ridle Baku (49.) und Antonio Nusa (61.) hatten für die Leipziger zuvor zwei Mal ausgeglichen, nachdem City durch ein Eigentor von RB-Verteidiger Castello Lukeba (37.) und Enzo Fernandez (58.) jeweils vorgelegt hatte.
Die Aufstellungen:
RB Leipzig: Vandevoordt - Baku (74. Henrichs), W. Orban, Lukeba, Raum - El Aynaoui (74. Seiwald), Baumgartner (57. Nkunku), Banzuzi - Gruda, Romulo (67. Gomis), Nusa (74. Reitz).
Trainer: Martin Demichelis.
Manchester City: Donnarumma - Nunes (80. R. Dias), Khusanov, Guehi, O'Reilly - Anderson (83. Bouaddi), Fernández (83. Kovacic) - I. Ndiaye (83. Allan), Cherki, Foden (64. Doku) - Haaland.
Trainer: Enzo Maresca.
Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)
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