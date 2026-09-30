Nations League: Yamal mit Spanien in Torlaune gegen Kroatien

Spanien hat nach dem spektakulären Auftaktsieg in der Nations League in England (3:2) lein überzeugendes 4:1 (2:1) im Heimspiel gegen Kroatien folgen lassen. Die Spanier sind seit nunmehr 40 Spielen unbesiegt.

Jungstar Lamine Yamal traf im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán von Sevilla schon in der zweiten Minute. Nach dem überraschenden Ausgleich durch Dino Drena Beljo (28.) gelang Marc Pubill auf Vorlage von Yamal nahezu postwendend die erneute Führung (31.) für die klar überlegenen Gastgeber. Fermin traf noch vor der Pause den Pfosten (45.), ehe Yamal auf Vorlage von Pedri aus spitzem Winkel den Vorsprung ausbaute (63.). Nico Williams erhöhte zum Endstand (89.), der Sieg der Spanier hätte angesichts zahlreicher guter Chancen aber noch höher ausfallen können.