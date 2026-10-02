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Nations League: Wales dreht Spiel gegen Norwegen

Wieder Dämpfer für Wikinger:Wales dreht Spiel gegen Norwegen

von Meili Scheidemann

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Der norwegische Nationalspieler Morten Hjulmand verfolgt den ballführenden walisischen Nationalspieler Jay Dasilva.

Norwegen um Stürmerstar Erling Haaland kassiert in der Nations League den nächsten Dämpfer. In Wales geht der WM-Viertelfinalist trotz früher Führung leer aus.

Norwegen hat beim 1:2 (1:1) in Wales die zweite Niederlage in Serie kassiert. Oscar Bobb (11.) hatte die Skandinavier in Wales zwar in Führung gebracht. Daniel James (38.) und Neco Williams (48.) aber drehten das Spiel für die Gastgeber, die von einer Roten Karte gegen Norwegens Torbjörn Heggem (46.) nach einer Notbremse profitierten.

Die Aufstellungen:  

Wales: Ward - Thomas, Williams, Cabango, B. Davies, Dasilva - D. James (76. Johnson), J. James (75. Sheehan), Ampadu, Cullen (76. J. Colwill) – Koumas (85. M. Harris)
Trainer: Craig Bellamy

Norwegen: Nyland – Ryerson (16. Pedersen), Ajer, Heggem, Wolfe (75. Strand Larsen) - Ödegaard, Berge, Aursnes (46. Aasgaard) - Bobb (49. Östigaard), Haaland, Schjelderup (75. Nusa)
Trainer: Staale Solbakken

Schiedsrichter: Alejandro José Hernandez Hernandez (Spanien)