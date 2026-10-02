Nations League: Wales dreht Spiel gegen Norwegen

Norwegen hat beim 1:2 (1:1) in Wales die zweite Niederlage in Serie kassiert. Oscar Bobb (11.) hatte die Skandinavier in Wales zwar in Führung gebracht. Daniel James (38.) und Neco Williams (48.) aber drehten das Spiel für die Gastgeber, die von einer Roten Karte gegen Norwegens Torbjörn Heggem (46.) nach einer Notbremse profitierten.