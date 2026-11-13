Nations League: Belgier kontern Gülers Traumtor

Trotz eines wunderbaren Freistoßtores verliert die Türkei auch das Debüt des neuen Nationaltrainers Sergen Yalcin. De Bruyne und De Ketelaere treffen für Belgien.

Das Debüt des neuen türkischen Nationaltrainers Sergen Yalcin ist misslungen. Trotz eines sehenswerten Freistoßtreffers von Real Madrids Arda Güler verlor die Türkei in der Nations League 1:2 (1:2) gegen Belgien und steht mit null Punkten aus fünf Spielen als Schlusslicht der Gruppe A1 fest.

Begonnen hatte Yalcins Debüt mutig und mit einer spektakulären Führung. Güler schlenzte einen Freistoß aus zentraler Position knapp 30 Meter vom Tor entfernt in den linken Winkel. Doch Belgien antwortete schnell. Kevin De Bruyne (27.) und Charles De Ketelaere (30.) drehten die Partie binnen weniger Minuten.

Die Aufstellungen:

Türkei: Cakir - Aydin (70. Z. Celik), Demiral, Kabak, Kadioglu - Yüksek (70. S. Özcan), Kökcü (58. Calhanoglu) - Akgün, Güler, Ba. Yilmaz (80. Uzun) - Ünal (58. Gül)

Trainer: Sergen Yalcin

Belgien: Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - De Bruyne (69. Trossard), Raskin (90.+3 Vanaken), Tielemans - D. Moreira (69. Lukébakio), De Ketelaere (80. Cuypers), Doku (80. Godts)

Trainer: Mark van Bommel