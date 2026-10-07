Nations League: Kane führt England zum Sieg gegen Tschechien

Kapitän an allen Toren beteiligt:Kane führt England zum Sieg gegen Tschechien
von Moritz Zschau
Immer wieder Harry Kane: Englands Ausnahmestürmer ist beim klaren Sieg gegen Tschechien an allen Toren beteiligt. Zudem erreicht der Kapitän auch eine weitere persönliche Bestmarke.
Harry Kane hat sein Rekordspiel für Englands Fußball-Nationalmannschaft vergoldet. Beim 3:0 (2:0) in der Nations League gegen Tschechien stellte der Stürmerstar des FC Bayern mit seinem 125. Länderspiel nicht nur den Uralt-Rekord von Torhüter Peter Shilton ein, sondern schoss die Three Lions mit einem Doppelpack (40./57.) und einem erzwungenen Eigentor (27.) auch noch im Alleingang zum hochverdienten Sieg.
Die Aufstellungen:
England: Pickford - Alexander-Arnold, Quansah, Guehi (63. Branthwaite), Hall (73. Gibbs-White) - Anderson (63. Garner), Ju. Bellingham (73. Ngumoha), Lewis-Skelly - Rogers, Kane (82. Calvert-Lewin), Eze
Trainer: Thomas Tuchel
Tschechien: Hornicek - Coufal (84. Kricfalusi), Vitik, Hranac, Slama (68. Zmrzly) - Kral, Sadilek (68. Macek) - Sulc - Ambros (58. Hlozek), Naderi, Lingr (46. Radosta)
Trainer: Denia Sanchez Santiago
Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)