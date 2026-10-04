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Nations League: Spaniens Yamal mit Traumtor gegen Tschechien

Nächster Sieg für den Weltmeister:Spaniens Yamal mit Traumtor gegen Tschechien

von Julian-Luca Schäfer

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Spaniens Stürmer Lamine Yamal jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 in der Nations League Partie gegen Tschechien

Jungstar Lamine Yamal bringt den Weltmeister mit einem sensationellen Treffer auf die Siegerstraße. Nach der Pause kommt Tschechien noch einmal auf, ehe Spaniens Edeljoker alles klar macht.

Die Aufstellungen:

Spanien: Raya - Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia - Rodri (77. Zubimendi), Pedri (67. Merino) - Yamal (46. Munoz), Olmo (67. F. López), Baena (46. Pino) - R. Fernández
Trainer: Luis de la Fuente

Tschechien: Kinsky - Sacek, Chaloupek, Ladislav Krejci, Slama - Macek (57. Cerv), Ambros (57. Naderi), Kral (73. Sadilek) - Radosta (73. Bucha), Hlozek (87. Vitik), Lingr
Trainer: Santiago Denia Sanchez

Schiedsrichter: Wasilios Fotias (Griechenland)