Nations League: Spaniens Yamal mit Traumtor gegen Tschechien

Nächster Sieg für den Weltmeister:Spaniens Yamal mit Traumtor gegen Tschechien
von Julian-Luca Schäfer
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Jungstar Lamine Yamal bringt den Weltmeister mit einem sensationellen Treffer auf die Siegerstraße. Nach der Pause kommt Tschechien noch einmal auf, ehe Spaniens Edeljoker alles klar macht.
Die Aufstellungen:
Spanien: Raya - Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia - Rodri (77. Zubimendi), Pedri (67. Merino) - Yamal (46. Munoz), Olmo (67. F. López), Baena (46. Pino) - R. Fernández
Trainer: Luis de la Fuente
Tschechien: Kinsky - Sacek, Chaloupek, Ladislav Krejci, Slama - Macek (57. Cerv), Ambros (57. Naderi), Kral (73. Sadilek) - Radosta (73. Bucha), Hlozek (87. Vitik), Lingr
Trainer: Santiago Denia Sanchez
Schiedsrichter: Wasilios Fotias (Griechenland)