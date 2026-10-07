Nations League: Spanien siegt in Kroatien dank Super-Joker Merino

Fußball-Weltmeister Spanien hat seine Weltrekord-Serie ausgebaut. Gegen defensivstarke Kroaten, die drei Tage zuvor beim 0:7 gegen England die höchste Niederlage ihrer Geschichte kassiert hatten, erreichte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente am vierten Spieltag der Nations League dank Doppeltorschütze Mikel Merino (61./88.) ein 2:1 (0:1) und ist nun seit 42 Spielen unbesiegt. Ivan Perisic hatte die Kroaten zunächst in Führung gebracht (17.).