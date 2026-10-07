Nations League: Spanien siegt in Kroatien dank Super-Joker Merino

Merino schnürt Doppelpack:Dank Super-Joker: Spanien siegt in Kroatien
von Adrian von der Groeben
Das war knapper als erwartet. Die Kroaten zeigen gegen Spanien eine Reaktion auf ihre historische England-Pleite. Dann wird der Weltmeister stärker - und wechselt einmal mehr den Matchwinner ein.
Fußball-Weltmeister Spanien hat seine Weltrekord-Serie ausgebaut. Gegen defensivstarke Kroaten, die drei Tage zuvor beim 0:7 gegen England die höchste Niederlage ihrer Geschichte kassiert hatten, erreichte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente am vierten Spieltag der Nations League dank Doppeltorschütze Mikel Merino (61./88.) ein 2:1 (0:1) und ist nun seit 42 Spielen unbesiegt. Ivan Perisic hatte die Kroaten zunächst in Führung gebracht (17.).
Die Aufstellungen:
Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, L. Vuskovic, Gvardiol - Modric (65. P. Sucic), Jakic - Vlasic (71. Baturina), Kovacic (87. Mario Pasalic), Perisic - Matanovic (65. Beljo)
Trainer: Slaven Bilic
Spanien: Simón - Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri (71. Zubimendi), Pedri (87. Pino) - Yamal (78. Munoz), Olmo (71. F. López), Baena (46. Merino) - Oyarzabal
Trainer: Luis de la Fuente
Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien)