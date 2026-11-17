Deutschland beendet das WM-Jahr mit einem ungeahnten Fußballfest gegen die Niederlande. Und Bundestrainer Klopp liefert einen Vorgeschmack auf das, was mit der DFB-Elf möglich ist.

Die deutsche Nationalmannschaft liefert gegen die Niederlande zum Abschluss der Gruppenphase ein Offensiv-Spektakel. Mit Traumtoren und sehenswerten Kombinationen zerlegt die DFB-Elf die Elftal. 16.11.2026 | 8:42 min

Jürgen Klopp trommelte sich mit der rechten Hand und breitem Grinsen immer wieder auf die Brust, hob auf der Ehrenrunde durch das Berliner Olympiastadion beide Arme und schwenkte sie rhythmisch zu den Klängen des Klassikers "Oh, wie ist das schön".

Wenige Augenblicke zuvor hatte seine Mannschaft die Niederlande in der Nations League mit 5:0 (1:0) deklassiert und sich in ihrem selbst ernannten "Endspiel" zum Viertelfinaleinzug samt Gruppensieg geschossen.

Höchster Pflichtspielsieg gegen die Niederlande

Nebenbei war es im 50. Duell der höchste Pflichtspielsieg gegen "Oranje" und nach dem 7:0 in einem Freundschaftsspiel im Jahr 1959 der zweithöchste Sieg überhaupt gegen den Nachbarn, der in den ersten fünf Partien unter seinem ebenfalls neuen Trainer Xavi ungeschlagen geblieben war und die Tabelle anführte. Beides war am späten Montagabend Geschichte.

Nach dem 5:0 gegen die Niederlande zeigt sich Jürgen Klopp von der Qualität seines Teams nicht überrascht. Der Bundestrainer im Gespräch mit Nils Kaben. 16.11.2026 | 3:25 min

Seine Glückseligkeit von der Ehrenrunde konnte und wollte Neu-Bundestrainer Klopp auch in den Interviews nicht verbergen: "Ich bin nicht überrascht, dass wir das können. Aber ich bin überrascht, dass wir so früh mit so einem schwierigen Spiel schon so umgehen können", sagte der 59-Jährige am ZDF-Mikrofon.

Klopps entscheidende Umstellung

Schwierig war es deshalb, weil die "Elftal" das deutsche Mittelfeld zunächst mehrfach blitzschnell überspielte und das Tor von Marc-André ter Stegen in Bedrängnis brachte. Aber nur eine Halbzeit lang.

Schon während der ersten 45 Minuten habe man "kleinere Anpassungen" vorgenommen und "in der Halbzeit richtig angepasst. Und dann waren wir voll da", erklärte Klopp dazu in der ARD. Vor allem ein taktischer Kniff brachte entscheidend mehr Zugriff, speziell auf Gäste-Spielgestalter Tijjani Reijnders.

Derry Scherhant kann sein Glück nach dem Kantersieg in seiner Heimatstadt kaum fassen. Die Stimmen von Scherhant, Nico Schlotterbeck und Kapitän Joshua Kimmich nach dem Spiel. 17.11.2026 | 5:29 min

Jeweils einer der beiden Innenverteidiger - Jonathan Tah oder Nico Schlotterbeck - sollte nach vorne "ins Mittelfeld verteidigen" und Reijnders‘ Kreise deutlich einengen. Das gelang auf Anhieb und dann "haben wir ihnen schon Probleme bereitet", so der Bundestrainer.

Erinnerungen an Klopps "Heavy-Metal-Fußball"

Was folgte, war eine Halbzeit, die an beste Zeiten des kloppschen "Heavy-Metal-Fußballs" erinnerte. Hohes und aggressives Pressing, überfallartige Angriffe und ein Torabschluss nach dem anderen.

Der herausragende Florian Wirtz war gleich zweimal mit Traumtoren erfolgreich. Dazu trafen Klopps Entdeckungen Derry Scherhant und Brajan Gruda kaum weniger sehenswert. Auch Standards funktionierten: Nico Schlotterbeck nickte eine Freistoßflanke von Gruda zum zwischenzeitlichen 3:0 ein.

Im vorletzten Länderspiel des Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft den ersten Auswärtssieg unter Jürgen Klopp eingefahren. Das DFB-Team besiegte Serbien klar. 13.11.2026 | 2:59 min

Vertrauen der deutschen Fans zurückgewinnen

Kapitän Joshua Kimmich befand: "Man hat schon gemerkt, wo die Art und Weise des Fußballs hingehen soll, wie wir spielen wollen." Nämlich so, dass man die Fans nach dem erneut so enttäuschenden WM-Sommer zurückgewinnt. Der Anfang ist zum Jahresende gemacht.

"Jeder geht mit einem Lächeln nach Hause und stellt zumindest drei, vier Monate die Nationalmannschaft nicht infrage, sondern denkt: Das kann was werden", war auch Klopp mit den ersten sechs Partien unter seiner Regie mehr als zufrieden.

Klopp freut sich auf "Bretter" im Viertelfinale

Zugleich behielt der Bundestrainer die Herausforderungen im Auge: "Wir wissen schon, dass es ein langer Weg ist und dass da draußen ein Haufen toller Mannschaften auf uns wartet. Aber wir nähern uns an, auch eine zu sein. Und das ist ja auch irgendwie ganz gut." Und aus deutscher Sicht sicher die beste Erkenntnis dieses denkwürdigen Abends von Berlin, könnte man ergänzen.

Am kommenden Freitag (20. November, 12 Uhr) steht fest, auf welches Kaliber das DFB-Team im Viertelfinale Ende März treffen wird. "Ich habe mal geguckt, da sind nur Bretter dabei. Ich freue mich jetzt schon drauf", frohlockte Klopp.

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