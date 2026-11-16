Beide Esposito-Brüder mit Elfer :Italien verdrängt Frankreich von der Spitze
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Das DFB-Team hat das Viertelfinale in der Nations League erreicht. Gegen den Erzrivalen Niederlande zeigte das Klopp-Team eine beherzte Leistung und siegte verdient mit 5:0.
Die deutsche Nationalmannschaft hat im Showdown gegen die Niederlande ein wahres Feuerwerk abgebrannt. Im Berliner Olympiastadion deklassierte die Klopp-Elf die zuvor stark aufspielende Elftal mit 5:0 (1:0).
Durch den hochverdienten Sieg hat das DFB-Team das Viertelfinale in der Nations League sicher. Die Tore für Deutschland erzielten Scherhant (41.), Wirtz (60., 71.), Schlotterbeck (65.) und Gruda (77.).
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