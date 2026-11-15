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DFB-Team schwört sich auf "heißes Spiel" gegen Holland ein

Viertelfinale oder Abstiegsangst?:DFB-Team schwört sich auf "heißes Spiel" gegen Holland ein

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Beim letzten Training in Herzogenaurach zeigen sich Jürgen Klopp und das DFB-Team bereit für das Gruppen-Finale gegen die Niederlande. Die Vorfreude auf das Heimspiel ist groß.

DFB-Team mit Jürgen Klopp

Mit einem Sieg gegen die Niederlande hätte das DFB-Team das Viertelfinal-Ticket in der Nations League gelöst.

Quelle: dpa

Beim letzten Training im jahrelangen Stammquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach gab es vor allem eine gute Nachricht für Jürgen Klopp. Der Bundestrainer kann für das entscheidende Spiel um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League am Montag (20:45 Uhr/ARD) im Berliner Olympiastadion mit dem kompletten Kader planen.

Auch Kapitän Joshua Kimmich war zwei Tage nach dem 3:1 gegen Serbien ohne erkennbare Schwierigkeiten bei der für Medien einsehbaren Aufwärmphase auf dem Platz im Homeground des ausscheidenden DFB-Ausrüsters Adidas dabei. Der 31-Jährige hatte beim Auswärtserfolg in Belgrad in der zweiten Hälfte bei einem groben Foulspiel einen Schlag auf den Knöchel abbekommen. Er sprach aber schon nach dem Spiel davon, "keine Probleme" am Fuß zu haben.

Kai Havertz köpft das 1:0 im Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Serbien.

Im vorletzten Länderspiel des Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft den ersten Auswärtssieg unter Jürgen Klopp eingefahren. Das DFB-Team besiegte Serbien klar.

13.11.2026 | 2:59 min

Finale um das Viertelfinal-Ticket

Für Klopp ist das Heimspiel vor 71.000 Zuschauern gegen den Erzrivalen Holland quasi sein erstes Finale im Bundestrainer-Amt. "Das wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse. Wir freuen uns darauf", sagte der 59-Jährige. Gewinnt die DFB-Elf das letzte Gruppenspiel gegen den Tabellenführer, ist das Ticket für das Viertelfinale gebucht.

Bundestrainer Jürgen Klopp im Interview mit dem ZDF nach dem Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien.

Nach dem 3:1-Sieg in Serbien herrscht gute Stimmung beim DFB-Team. Im Interview bei Lili Engels: Bundestrainer Jürgen Klopp, Brajan Gruda, Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug.

14.11.2026 | 11:29 min

Bei einem Remis darf der punktgleiche Tabellenzweite Griechenland parallel nicht gegen Serbien punkten. Bei einer Niederlage gegen Holland würde das Viertelfinale definitiv verpasst. Die Nationalspieler brennen wenige Monate nach dem WM-Flop in den USA, Kanada und Mexiko auf die sportliche Herausforderung.

Zwei Top-Mannschaften, überragende Spieler auf beiden Seiten. Das wird ein heißes Spiel. Ein Spiel mit viel Historie. Ein Spiel, das sehr wichtig für uns ist und wir gewinnen wollen.

Nationalspieler Kai Havertz

Bundestrainer Jürgen Klopp bei der Pressekonferenz nach dem Sieg in Serbien.

DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp hat beim Sieg in Serbien "superviele positive Zeichen" gesehen und freut sich auf das "Endspiel" ums Viertelfinale der Nations League gegen die Niederlande.

14.11.2026 | 0:57 min

7:0 der Niederländer "ist ein Brett"

Den Holländern fehlen zwar einige verletzte Topkräfte wie Kapitän Virgil van Dijk oder Frenkie de Jong, sie kommen aber mit dem Selbstbewusstsein einer Gala gegen die Griechen nach Berlin. "7:0 - das ist natürlich ein Brett", sagte Torjäger Niclas Füllkrug. Außenverteidiger Philipp Treu beschrieb die Situation vor dem sechsten Spiel unter Klopp so: "Wo wir stehen, werden wir am Montag sehen."

Nations League: Niederlande - Griechenland

Die Niederländer haben im Kampf um den Gruppensieg einen wichtigen Sieg gefeiert. In Amsterdam ließ die Elftal überforderten Griechen keine Chance.

14.11.2026 | 2:58 min
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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDFsportstudio in dem Beitrag "DFB-Elf besteht in der Regenschlacht von Belgrad" am 13.11.2026 um 23:21 Uhr.

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