Ex-Bundestrainer Joachim Löw hat sich lobend zur Arbeit von Bundestrainer Jürgen Klopp geäußert. Auch die Diskussionen um den Nmecha-Jubel habe Klopp "richtig gehandhabt".

Ex-Bundestrainer Löw lobt Klopp: "Macht das sehr, sehr gut"

Joachim Löw traut Jürgen Klopp zu, die DFB wieder konkurrenzfähig zu machen. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Weltmeistertrainer Joachim Löw sieht in den ersten Amtsmonaten des neuen Fußball-Bundestrainers Jürgen Klopp viele gute Ansätze. "Man hat das Gefühl, dass es in eine positive Richtung geht. Es war vollkommen richtig, im ersten Lehrgang zunächst sehr viele Spieler einzuladen, um sich einen Eindruck zu verschaffen", sagte Löw am Sonntag bei Bild-Live.

Er macht das sehr, sehr gut, er gibt den Spielern viel Selbstvertrauen. „ Joachim Löw über Jürgen Klopp

Allerdings, warnte Löw, "garantiert der Name alleine nicht immer Erfolg", aber "man spürt jetzt schon, dass die Spieler seiner Idee folgen". Klopp werde Zeit brauchen.

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Löw: "Wird ein paar Rückschläge geben"

"Die Ergebnisse sind erst einmal gar nicht so entscheidend - es geht darum, dass eine Mannschaft sich jetzt über ein halbes Jahr oder ein Jahr einspielen kann." Klopp, lobte der 66-Jährige, "kann die Leute mitnehmen. Es wird ein paar Rückschläge geben. Aber ich denke, dass wir wieder dahin kommen, dass wir echt konkurrenzfähig sind."

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Lob für Klopps Umgang mit Nmecha-Jubel

Auch die Diskussion über den Kronen-Jubel von Felix Nmecha habe Klopp "richtig gehandhabt". Letztlich sei jedoch "ein Turnier das Maß aller Dinge". Ein Bundestrainer werde für jede Entscheidung aus unterschiedlichsten Lagern kritisiert.

"Das muss man wissen, das muss man aushalten", betonte Löw. "Das merkt vielleicht auch Jürgen. Es ist ein Unterschied, ob man Liverpool trainiert oder die Nationalmannschaft."

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Quelle: SID