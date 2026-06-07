Felix Nmecha - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Felix Nmecha
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Felix Nmecha ist ein Fußballspieler. Seit 2023 spielt der Mittelfeldspieler für Borussia Dormtund. Er gehört auch zum Kader der Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2026. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Felix Nmecha.
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Biografie
Felix Kalu Nmecha wurde 2000 in Hamburg geboren. 2007 wanderte er mit seiner Familie nach England aus, wo er in der Jugend von Manchester City ausgebildet wurde. 2021 wechselte Nmecha in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Seit 2023 spielt er für Borussia Dortmund. Im selben Jahr wurde er erstmals für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert.
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