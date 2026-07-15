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Kapitän der deutschen U19:Francis Onyeka: Deutschlands großes Mittelfeldjuwel
von Markus Aust
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Francis Onyeka ist Kapitän der deutschen U19 und eines der größten Nachwuchstalente. Was ihn als Spieler und als Mensch ausmacht. Eine Reportage.
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