Am Sonntag steigt in New Jersey das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien. Im benachbarten New York herrschen Rauch-Alarm und Hitze. Die Luftqualität gilt als ungesund.

Kühlt es sich bis Sonntag noch ab?

Rauch von den kanadischen Waldbränden erreicht erneut New York City Quelle: ddp

Kurz vor dem WM-Finale herrscht Rauch-Alarm in der Region um New York City. Die Bevölkerung ist zum Tragen von Masken aufgerufen worden. Waldbrände in Kanada und Minnesota haben gewaltige Rauchwolken verursacht.

Die Bewohner sollen nach Möglichkeit ihr Haus nicht verlassen, Luftfilter nutzen und Masken tragen. So lauten die Empfehlungen von New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul. Die Luftqualität wird aktuell als ungesund eingestuft.

Der Himmel über Toronto ist derzeit gelb gefärbt. Ursache sind Waldbrände hunderte Kilometer entfernt. Wegen der schlechten Luft sollen Bewohner zu Hause bleiben. Der Rauch zieht bis in die Region New York. 16.07.2026 | 0:23 min

Auswirkungen auf WM-Finale noch unklar

Im benachbarten East Rutherford (US-Bundesstaat New Jersey) findet am Sonntag das WM-Endspiel zwischen Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien statt (21 Uhr live im ZDF). Noch ist unklar, ob die aktuelle Lage Auswirkungen auf das Spiel haben wird. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Luftqualität von Samstag an bessert. Hinzu kommt eine Hitzewelle, von der New York City gerade erfasst wird.

Behörden haben den "Code Red" ausgerufen, die Temperaturen könnten auf bis zu 40 Grad steigen. Für die Bevölkerung wurde eine Website aufgesetzt, die Tipps im Umgang mit der Hitze geben soll. Am Samstag sollen Gewitter und Regen niedrigere Temperaturen bringen.

Das Duell zwischen England und Argentinien war schon vor Anpfiff emotional aufgeladen. Die Partie gipfelte in einer verrückten Schlussphase. 15.07.2026 | 9:57 min

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Quelle: dpa