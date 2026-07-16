Multisportevent: "Die Finals 2026" bei "ZDFsportstudio live"
Spitzensport in starker Vielfalt:"Die Finals 2026 - Hannover" bei "ZDFsportstudio live"
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"Die Finals 2026 - Hannover" ist die sechste Ausgabe des Multisport-Events, bei dem Deutsche Meisterschaften ausgetragen werden. Das ZDF berichtet live - im TV und online.
Vier Tage nach dem Finale der Fußball-WM steht schon das nächste Spitzensport-Ereignis auf dem ZDF-Programm: Vom 23. bis zum 26. Juli 2026 werden bei den "Finals 2026" in Hannover 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten an zehn Austragungsorten vergeben.
"ZDFsportstudio live" ist am Donnerstag (23. Juli) von 13 bis 19 Uhr und am Samstag (25. Juli) von 10:15 bis 20:15 Uhr auf Sendung - im TV und online. In Livestreams sind die Finals auch am Freitag (24. Juli) und am Sonntag (26. Juli) im ZDF-Streaming-Portal zu erleben.
"Wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erneut ein hochinteressantes Sportprogramm bieten, das über die vier Tage fast schon olympische Verhältnisse aufweist - mit abwechslungsreichen Sendestunden im TV und bis zu acht parallelen Livestreams, um bei den einzelnen Wettbewerben komplett dabei sein zu können", erklärte ZDF-Sportchef Yorck Polus und betont:
Die "Finals 2026": 30 Stunden im TV und mehr als 100 Stunden im Streaming
Sportmoderatorin Lena Kesting führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die beiden "Finals"-Tage im ZDF, die rasante Wettkämpfe und Entscheidungen im Minutentakt bieten. Der Sport steht bei den Übertragungen im Mittelpunkt: Alle Finals werden live oder in Zusammenfassungen gezeigt. An den Wettkampfstätten sind ZDF-Reporterteams vor Ort, um von den 24 Finals-Sportarten umfassend zu berichten.
17.55 - 19.59 Uhr: RSG (F): Gerätefinals Gruppe und Duo -> Stream
18.10 - 19.20 Uhr: 3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 und Finale -> Stream
Als Co-Kommentator beim Turnen ist Ronny Ziesmer dabei, bei den Kanu-Übertragungen bringen Experte Ronald Rauhe und bei den Triathlon-Übertragungen Expertin Anne Haug zusätzliches Fachwissen mit ein. Insgesamt berichten ARD und ZDF rund 30 Stunden von den Finals sowie mehr als 100 Stunden im Streaming.
Neue Leichtathletik-Expertise im ZDF: Premiere für Lisa Mayer
Auch die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletinnen und Leichtathleten sind mit den Finals verknüpft, aber örtlich getrennt: Während die Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen im Stabhochsprung auf dem Opernplatz in Hannover ausgetragen werden, finden die anderen Wettbewerbe im gerade renovierten Lohrheide-Stadion in Bochum-Wattenscheid statt.
3x3 Basketball
7er-Rugby
Beachvolleyball
BMX Flat
Bogensport
Breaking
Coastal Rowing
Flag Football
Gerätturnen
Gewichtheben
Ju-Jutsu
Judo
Kanu
Karate
Leichtathletik
Rapid Surfen
Rhythmische Sportgymnastik
Rudern
Schwimmen
Segeln
Speed-Klettern
Trampolin
Triathlon
Windsurfen
Dort hat Lisa Mayer ihren ersten Auftritt als neue ZDF-Leichtathletik-Expertin und Co-Kommentatorin. Mayer hatte vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Paris mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel die Bronzemedaille geholt.
Am Samstag ( 25. Juli) wird sie im Rahmen der Leichtathletik-Übertragungen an der Seite von Moderatorin Maral Bazargani erstmals im Einsatz sein. Ihr zweiter Auftritt folgt bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham, die das ZDF zwischen dem 10. und 16. August 2026 im täglichen Wechsel mit der ARD live überträgt.
ZDF-Präsenz bei den "Finals" in Hannover
Das ZDF berichtet nicht nur live von den "Finals 2026" in Hannover, sondern ist zudem mit einem Stand und der "ZDFsportstudio"-Torwand nahe des Maschsees präsent und lädt zum Mitmachen ein.
Der Mainzelmännchen-Walker sorgt zudem an den Wettkampfstätten zwischen Opernplatz, Neuem Rathaus und der ZAG-Arena für Begegnungen. Wer am ZDF-Stand vorbeischaut, trifft mit etwas Glück auch Athletinnen und Athleten, Moderatorinnen und Moderatoren, Expertinnen und Experten.
Quelle: ZDF
Über die "Finals 2026" berichtet das ZDF ab dem 23. Juli live.