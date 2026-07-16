Multisportevent: "Die Finals 2026" bei "ZDFsportstudio live"

"Die Finals 2026 - Hannover" ist die sechste Ausgabe des Multisport-Events, bei dem Deutsche Meisterschaften ausgetragen werden. Das ZDF berichtet live - im TV und online.

Vom 23. bis zum 26. Juli werden in Hannover diverse Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Quelle: IMAGO / Herrmann Agenturfotografie

Vier Tage nach dem Finale der Fußball-WM steht schon das nächste Spitzensport-Ereignis auf dem ZDF-Programm: Vom 23. bis zum 26. Juli 2026 werden bei den "Finals 2026" in Hannover 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten an zehn Austragungsorten vergeben.

"ZDFsportstudio live" ist am Donnerstag (23. Juli) von 13 bis 19 Uhr und am Samstag (25. Juli) von 10:15 bis 20:15 Uhr auf Sendung - im TV und online. In Livestreams sind die Finals auch am Freitag (24. Juli) und am Sonntag (26. Juli) im ZDF-Streaming-Portal zu erleben.

Erleben Sie Deutschlands größte Multisport-Veranstaltung mit packenden Entscheidungen, Medaillenkämpfen und Highlights live im ZDF. 14.07.2026 | 0:30 min

"Wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erneut ein hochinteressantes Sportprogramm bieten, das über die vier Tage fast schon olympische Verhältnisse aufweist - mit abwechslungsreichen Sendestunden im TV und bis zu acht parallelen Livestreams, um bei den einzelnen Wettbewerben komplett dabei sein zu können", erklärte ZDF-Sportchef Yorck Polus und betont:

Die Finals haben sich zu einem der herausragenden Sportereignisse entwickelt und gehören mittlerweile zum festen Angebot bei ARD und ZDF. „ Yorck Polus

Die "Finals 2026": 30 Stunden im TV und mehr als 100 Stunden im Streaming

Sportmoderatorin Lena Kesting führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die beiden "Finals"-Tage im ZDF, die rasante Wettkämpfe und Entscheidungen im Minutentakt bieten. Der Sport steht bei den Übertragungen im Mittelpunkt: Alle Finals werden live oder in Zusammenfassungen gezeigt. An den Wettkampfstätten sind ZDF-Reporterteams vor Ort, um von den 24 Finals-Sportarten umfassend zu berichten.

Donnerstag, 23.07.2026

09.35 - 12.10 Uhr: Karate (M+F): Kumite Team, Halbfinals -> Stream



10.58 - 14.15 Uhr: Gerätturnen (M): Mehrkampf -> Stream



12.40 - 14.15 Uhr: Windsurfen (M+F): Teamsprint -> Stream



12.45 - 15.20 Uhr: Karate (M+F): Kumite Kämpfe um Platz 3 und Finals -> Stream



13:00 Uhr- 19 Uhr: Die Finals, der 1. Wettkampftag im ZDF -> Stream



13.55 - 15.10 Uhr: Kanu (M+F): Einer-Canadier -> Stream



14.35 - 16.10 Uhr: 7er-Rugby (M+F): Halbfinals -> Stream



14.50 - 16.25 Uhr: Windsurfen (M+F): Teamslalom -> Stream



15.55 - 18.40 Uhr: Leichtathletik (M): Stabhochsprung -> Stream



15.55 - 17.10 Uhr: Kanu-Polo (F): Spiel um Platz 3 und Finale -> Stream



16.10 - 17.40 Uhr: Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen -> Stream



16.25 - 18.25 Uhr: 7er-Rugby (M+F): Finals und Spiel um Platz 3 -> Stream



17.05 - 18.50 Uhr: Triathlon: Mixed-Staffel -> Stream



18.55 - 20.15 Uhr: Trampolinturnen (M+F): Einzel -> Stream Freitag , 24.07.2026 10.10 - 12.10 Uhr: Flag Football (M): Spiel um Platz 3 -> Stream



10.40 - 11.35 Uhr: Rudern (M+F): Halbfinals Einer -> Stream



11.55 - 14.20 Uhr: Ju-Jutsu: Mixed-Team -> Stream



11.55 - 14.10 Uhr: Flag Football (F): Finale -> Stream



12.10 - 12.50 Uhr: Coastal Rowing (M+F): Einer -> Stream



12.20 - 13.40 Uhr: Rudern (M+F): Einer -> Stream



13.55 - 14.25 Uhr: Coastal Rowing: Mix Doppelzweier -> Stream



13.55 - 16.10 Uhr: Flag Football (M): Finale -> Stream



13.55 - 19.10 Uhr: Beachvolleyball (M+F): Halbfinals -> Stream



14.25 - 17.10 Uhr: Leichtathletik (F): Stabhochsprung -> Stream



14.40 - 15.42 Uhr: Kanu & Para Kanu (M+F): Para Vaa + C2 Mixed -> Stream



15.58 - 18.17 Uhr: Gerätturnen (F): Mehrkampf -> Stream



17.40 - 18.58 Uhr: Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen -> Stream



19.25 - 20.15 Uhr: Speed-Klettern: Mixed-Staffel -> Stream Samstag, 25.07.2026 09.55 - 15.25 Uhr: Beachvolleyball (M+F), Halbfinals -> Stream



10.15 - 11.30 Uhr: Triathlon (F): Sprint -> Stream



10:25 - 20:15 Uhr: Die Finals, 3. Wettkampftag im ZDF -> Stream



10.35 - 12.45 Uhr: Rudern & Para Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier -> Stream



10.55 - 12.45 Uhr: BMX Flatland (M): Finale -> Stream



10.58 - 14.02 Uhr: Gerätturnen (M+F): Gerätefinals -> Stream



11.20 - 14.35 Uhr: Leichtathletik: DM aus Wattenscheid -> Stream



11.30 - 15.20 Uhr: Bogenschießen (M+F): Recurve/Compound -> Stream



12.10 - 14.25 Uhr: Segeln (M+F): Flying Dutchman -> Stream



12.55 - 14.19 Uhr: Rudern & Para Rudern (M+F): Finals Achter + Para Mixed Zweier -> Stream



13.35 - 15.40 Uhr Breaking (F): Top 8 B-Girls -> Stream



13.55 - 17.10 Uhr: Judo: Mixed Team -> Stream



14.25 - 16.00 Uhr: Rapid Surfen (M): Halbfinals und Finale -> Stream



14.32 - 15.32 Uhr: Kanu & Para Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed -> Stream



14.55 - 20.35 Uhr: RSG (F): Mehrkampf Einzel/Gruppe und Duo -> Stream



15.00 - 20.15 Uhr: Leichtathletik: DM aus Wattenscheid -> Stream



15.25 - 18.10 Uhr: Beachvolleyball (F): Finals -> Stream



16.10 - 17.47 Uhr: Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen -> Stream



16.10 - 17.15 Uhr: 3x3 Basketball (M): Halbfinals -> Stream



16.35 - 17.51 Uhr: Kanu-Polo (M): Spiel um Platz 3 und Finale -> Stream



17.25 - 18.35 Uhr:: 3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 und Finale -> Stream



17.55 - 19.05 Uhr: Speed-Klettern (M): Einzel -> Stream Sonntag, 26.07.2026 10.15 - 13.20 Uhr: Gewichtheben (Mixed-Team): Reißen + Stoßen -> Stream



10.15 - 11.30 Uhr: Triathlon: (M) Sprint -> Stream



10.58 - 13.59 Uhr: Gerätturnen (M+F): Gerätefinals -> Stream



10.58 - 12.51Uhr: Bogenschießen (Mixed Team): Compound + Recurve -> Stream



11.25 - 12.35 Uhr: Speed-Klettern (F): Einzel -> Stream



11.55 - 13.25 Uhr: Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen -> Stream



12.30 - 19.00 Uhr: Leichtathletik: DM aus Wattenscheid -> Stream



12.30 - 13.22 Uhr: Kanu (M+F): Einer-Kajak -> Stream



13.25 - 15.40 Uhr: Breaking (M): Top 8 B-Boys -> Stream



13.40 - 16.30 Uhr: Beachvolleyball (M): Finals -> Stream



14.20 - 15.55 Uhr: Rapid Surfen (F): Halbfinals und Finale -> Stream



14.55 - 17.55 Uhr: RSG (F): Gerätefinals Einzel -> Stream



16.10 - 17.14 Uhr: Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen -> Stream



16.55 - 18.00 Uhr: 3x3 Basketball (F): Halbfinals -> Stream



17.55 - 19.59 Uhr: RSG (F): Gerätefinals Gruppe und Duo -> Stream



18.10 - 19.20 Uhr: 3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 und Finale -> Stream

Als Co-Kommentator beim Turnen ist Ronny Ziesmer dabei, bei den Kanu-Übertragungen bringen Experte Ronald Rauhe und bei den Triathlon-Übertragungen Expertin Anne Haug zusätzliches Fachwissen mit ein. Insgesamt berichten ARD und ZDF rund 30 Stunden von den Finals sowie mehr als 100 Stunden im Streaming.

Neue Leichtathletik-Expertise im ZDF: Premiere für Lisa Mayer

Auch die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletinnen und Leichtathleten sind mit den Finals verknüpft, aber örtlich getrennt: Während die Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen im Stabhochsprung auf dem Opernplatz in Hannover ausgetragen werden, finden die anderen Wettbewerbe im gerade renovierten Lohrheide-Stadion in Bochum-Wattenscheid statt.

Alle Sportarten der Finals 2026 3x3 Basketball

7er-Rugby

Beachvolleyball

BMX Flat

Bogensport

Breaking

Coastal Rowing

Flag Football

Gerätturnen

Gewichtheben

Ju-Jutsu

Judo

Kanu

Karate

Leichtathletik

Rapid Surfen

Rhythmische Sportgymnastik

Rudern

Schwimmen

Segeln

Speed-Klettern

Trampolin

Triathlon

Windsurfen

Dort hat Lisa Mayer ihren ersten Auftritt als neue ZDF-Leichtathletik-Expertin und Co-Kommentatorin. Mayer hatte vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Paris mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel die Bronzemedaille geholt.

Am Samstag ( 25. Juli) wird sie im Rahmen der Leichtathletik-Übertragungen an der Seite von Moderatorin Maral Bazargani erstmals im Einsatz sein. Ihr zweiter Auftritt folgt bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham, die das ZDF zwischen dem 10. und 16. August 2026 im täglichen Wechsel mit der ARD live überträgt.

Dirk Hilbert, OB von Dresden, zieht ein Fazit der "Finals" in seiner Stadt und übergibt an Belit Onay, OB Hannover. Der will das Erfolgsmodell fortführen, mit neuen Sportarten im Programm. 03.08.2025 | 3:58 min

ZDF-Präsenz bei den "Finals" in Hannover

Das ZDF berichtet nicht nur live von den "Finals 2026" in Hannover, sondern ist zudem mit einem Stand und der "ZDFsportstudio"-Torwand nahe des Maschsees präsent und lädt zum Mitmachen ein.

Der Mainzelmännchen-Walker sorgt zudem an den Wettkampfstätten zwischen Opernplatz, Neuem Rathaus und der ZAG-Arena für Begegnungen. Wer am ZDF-Stand vorbeischaut, trifft mit etwas Glück auch Athletinnen und Athleten, Moderatorinnen und Moderatoren, Expertinnen und Experten.

Rudern im Alberthafen, Speed Climbing vor der Frauenkirche, Bogenschießen an der Semperoper: Die Finals in Dresden lieferten starke Bilder - und lockten so viele Fans wie noch nie. 04.08.2025 | 1:32 min

Quelle: ZDF