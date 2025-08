Finals 2025 | Pudenz-Serie reißt: Steinacker holt Diskus-Titel

Sechs Wochen vor den Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) machte unter den ambitionierten deutschen Diskuswerferinnen aber klar Steinacker das Rennen: Die Olympia-Vierte aus Leverkusen erreichte 65,56 Meter und sammelte mit ihrem ersten deutschen Meistertitel weiter Selbstvertrauen für Tokio.

Nationaler Kampf um die WM-Tickets

Pudenz hatte sich zuletzt sechs Mal in Serie den nationalen Titel gesichert. Claudine Vita (Neubrandenburg) enttäuschte mit 61,12 Metern. Steinacker, Craft, Pudenz und auch Vita haben die Norm für Tokio bereits erfüllt, der Deutsche Leichtathletik -Verband (DLV) darf aber nur drei Werferinnen nominieren. Die ersten Zwei von Dresden werden laut Nominierungsrichtlinien vorrangig für die Titelkämpfe benannt.

Im Kampf um die Medaillen bei der WM erwartet die deutschen Werferinnen starke Konkurrenz, besonders die zweimalige Olympiasiegerin Valerie Allmann (USA/73,52 Meter) präsentiert sich in dieser Saison erneut in herausragender Verfassung.

Favoritensieg im Hochsprung der Männer

Im Hochsprung siegte Favorit Tobias Potye. Der EM-Zweite von München 2022 egalisierte mit 2,26 Metern seine Saisonbestleistung. Potye ist in seiner Karriere bereits 2,34 Meter gesprungen, hatte aber dann auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. An 2,31 Metern scheiterte der 30-Jährige diesmal dreimal.

