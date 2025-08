Debüt bei den Finals 2025: Was ist Flagball Football?

Tackles verboten, Tempo hoch: Flag Football feiert bei den Finals in Dresden Premiere - und findet bald auch bei Olympia statt. Was den Sport ausmacht und wie er funktioniert.

Was hinter dem Flag-Football-Hype steckt

10 Spieler fighten um Punkte durch Touchdown in der Endzone. Der Name kommt von den Bändern, die sie an einem Hüftgurt tragen. Bei den Finals ist der Sport erstmals dabei. 01.08.2025 | 1:27 min

Nicht erst seit den ersten NFL-Spielen in Deutschland ist American Football zur Trendsportart geworden. Längst gibt es große, umfassende Streamingangebote zur US-Liga, der Superbowl, also das Endspiel der NFL, ist auch hier ein großes Spektakel und die einzelnen Teams werben auch in der Bundesrepublik aktiv um neue Fans.

Nationalmannschaften spielen im Tackle-Football dagegen keine Rolle, eine Aufnahme der Sportart ins olympische Programm alleine deswegen schwierig. Deshalb feiert in Los Angeles 2028 der "kleine Bruder" eine Premiere auf der großen Bühne - Flag Football. Was macht diesen Sport aus? Und was unterschiedet ihn vom Tackle Football?

Die Grundregeln

Gespielt wird im fünf gegen fünf auf einem 70 Yard (64 Meter) Yard langen und 25 Yard (23 Meter) breiten Feld. Ziel ist es, wie beim Tackle, den Ball in die 10 Yard große Endzone zu transportieren. Jeder Angriff einer Mannschaft unterliegt dabei den gleichen Regeln: Gestartet wird kurz vor der eigenen Endzone. Das Team hat dann vier Versuche (Downs) Zeit, den Ball über die Mittellinie zu befördern. Gelingt dies, bleiben vier weitere Versuche, um den Ball in der Endzone zu platzieren.

Während eines Versuches darf man den Ball entweder einmal nach vorne zu einem seiner Mitspieler passen, oder direkt selber damit laufen.

Tackles sind verboten

Der größte Unterschied zum Tackle Football liegt darin, wie der ballführende Spieler gestoppt werden kann. Flag Football ist ein kontaktarmer Sport, das heißt: Anstelle sich gegenseitig zu Boden zu reißen, trägt jeder Spieler zwei kleine Flaggen an seinem Gürtel. Wird diese gezogen, gilt man als getackled.

Statt eines Tackles wird der Ballträger gestoppt, indem man ihm eine Flagge vom Gürtel zieht. Quelle: IMAGO

Das löst ein Problem, mit dem die NFL schon lange zu kämpfen hat - das Risiko für Kopfverletzungen ist beim Flag aufgrund der fehlenden harten Tackles quasi non-existent. Doch das ist nicht der einzige Vorteil der kontaktarmen Variante. Durch die reduzierte Spieleranzahl auf dem Feld, ist dieses weit offener, Passrouten sind variabler und Passempfänger und Verteidiger stehen sich meist in einem Eins-gegen-Eins gegenüber.

Fehler werden sofort bestraft

Ein Spielzug, der im American Football sorgfältig geplante Blöcke und ein komplexes Zusammenspiel von 22 Spielern erfordert, wird im Flag Football zu einem hochkonzentrierten Duell von fünf Angreifern und fünf Verteidigern, bei dem jeder Fehler sofort bestraft wird. Das macht das Verteidigen eines Angriffs bedeutend schwerer, weshalb das Publikum viele Touchdowns zu sehen bekommt.

Flag Football ist zudem eine der wenigen Sportarten, in der gemischte Teams relativ problemlos miteinander spielen können. Es geht nämlich um Geschicklichkeit, Schnelligkeit und mentale Stärke, nicht um pure physische Dominanz.

In Deutschland noch am Anfang

In Deutschland steckt der Sport noch in den Kinderschuhen. Einen organisierten Liga-Betrieb gibt es erst seit einigen Jahren und benötigt laut der Athletinnen und Athleten noch einige Korrekturen. International konnte Deutschland aber bereits auf sich aufmerksam machen.

Bei den letzten Europameisterschaften gewann man vollkommen überraschend den Titel und darf sich daher berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme bei den Spielen in LA machen.

In Dresden erstmals dabei

In Dresden bei den Finals ist Flag Football das erste Mal dabei. In der Männer-Konkurrenz sind die Walldorf Wanderers als Rekordmeister klarer Favorit, wurden im letzten Jahr aber überraschend von den Munich Spatzen geschlagen. Die gehen als Favoritinnen und Gewinnerinnen der regulären Saison bei den Frauen am Start.