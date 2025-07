Was Sie zu den "Finals" in Dresden wissen müssen

In Dresden trifft sich bis Sonntag die deutsche Sport-Elite zu den "Finals" - den nationalen Meisterschaften in 20 Sportarten. ARD und ZDF übertragen umfassend in TV und im Stream.

Was man zu den "Finals" in Dresden wissen muss

Die Finals 2025 finden in Dresden statt. Die ganze Stadt wird vom 31. Juli bis 3. August zur Sportstätte diese Multi-Sportevents. ARD und ZDF übertragen live. 15.05.2025 | 1:36 min

Dresden verwandelt sich in dieser Woche zum Zentrum des deutschen Spitzensports. Von Donnerstag (31. Juli) bis Sonntag finden in der sächsischen Landeshauptstadt die "Finals" 2025 statt. Bei der großen Multisport-Veranstaltung werden insgesamt 133 deutsche Meistertitel in 20 Sportarten vergeben. Dabei gibt es den besonderen Mix von olympischen Kernsportarten und jungen Sportarten. Die Jagd nach den Titeln führt durch die ganze Stadt.

Was sind die "Finals"?

Die "Finals" sind ein Multi-Sportevent, bei dem Hunderte deutsche Meisterschaften in verschiedenen Sportarten an mehreren Tagen parallel ausgetragen werden. Der deutsche Spitzensport kommt an einer Stätte zusammen, es weht ein Hauch von nationalem Mini-Olympia.

Für mich sind die Finals kleine nationale Olympische Spiele. Viele Sportarten, große Emotionen und echte Highlights, alles auf engstem Raum. „ Ronald Rauhe, ZDF-Experte Kanu

Erstmals fanden die "Finals" 2019 in Berlin statt. Die Ausgabe in Dresden ist die fünfte dieser Art. 2020 musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im vergangenen Jahr gab es keine Ausgabe wegen der Olympischen Sommerspiele . Im kommenden Jahr soll das Event in Hannover stattfinden, 2027 in Stuttgart.

Welche Sportarten sind dieses Mal dabei?

Die teilnehmenden Sportarten variieren von Ausgabe zu Ausgabe, diesmal sind es 20. In Dresden treffen dabei olympische Kernsportarten und Trendsportarten aufeinander.

Badminton

Faustball

Flag Football

Lacrosse,

Sportakrobatik,

7er-Rugby

Coastal Rowing

feiern ihre "Finals"-Premiere.

Die weiteren Sportarten sind:

3x3 Basketball

Bogensport

Breaking

Fechten

Gerätturnen

Kanu

Klettern

Leichtathletik

Rhythmische Sportgymnastik

Rudern

Stand-Up-Paddling

Trampolinturnen

Triathlon.

Ich freue mich riesig darüber, dass Breaking bei den Finals in meiner Heimat dabei ist. Vor der Frauenkirche zu tanzen, fühlt sich allein beim Gedanken daran schon aufregend an. „ Joanna Mintcheva, Breakerin aus Dresden

- 3x3 Basketball: Neumarkt Frauenkirche

- Fechten: BallsportARENA

- Rhythmische Sportgymnastik: JOYNEXT Arena

- 7er-Rugy (neu im Finals-Programm): Teamsport Arena im Sportpark Ostra

- Flag Football (neu im Finals-Programm): Teamsport Arena im Sportpark Ostra

- Rudern: Alberthafen

- Badminton: (neu im Finals-Programm): BallsportARENA

- Geräteturnen; JOYNEXT Arena

- Sportakrobatik: JOYNEXT Arena

- Bogensport: Semperoper

- Kanu: Hafencity

- Stand-Up-Paddling: Hafencity

- Breaking: Neumarkt Frauenkirche

- Klettern: Neumarkt Frauenkirche

- Trampolinturnen: JOYNEXT Arena

- Coastal Rowing (neu im Finals-Programm): Königsufer

- Lacrosse (neu im Finals-Programm) : Teamsport Arena im Sportpark Ostra

- Triathlon: Alberthafen, Semperoper

- Faustball & wowball (neu im Finals-Programm): Teamsport Arena im Sportpark Ostra

- Leichtathletik: Heinz-Steyer-Stadion

Welche deutschen Stars nehmen teil?

Das "Who is Who" der deutschen Sportszene gibt sich bei den "Finals" die Ehre. Die Leichtathletik-Fans dürfen sich zum Beispiel auf Weitsprung-Star Malaika Mihambo und Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye freuen. Speerwerfer Julian Weber kommt mit der Weltjahresbestleistung im Gepäck nach Dresden.

"Es ist immer noch sehr emotional, wenn ich mir das angucke", sagt Speerwerfer Julian Weber über seinen ersten Wurf über die magische 90-Meter-Marke (91,06 Meter). 25.07.2025 | 3:23 min

In der Rhythmischen Sportgymnastik nimmt Olympiasiegerin Darja Varfolomeev teil. Im Turnen sind Nils Dunkel und Karina Schönmaier dabei, die vor zwei Monaten bei der Europameisterschaft in Leipzig schon Titel holten. Die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon internationale Erfolge gefeiert haben, ist aber noch deutlich länger. Insgesamt nehmen rund 3.500 Sportlerinnen und Sportler teil.

Flag Football kurz erklärt: Flag Football ist aus dem American Football entstanden. Der wesentliche Unterschied ist, dass der ballführende Spieler gestoppt wird, indem die Defense ihm eine Band ("Flag") aus dem Gürtel zieht statt ihn zu tackeln. Faustball & wowball kurz erklärt: Jede Mannschaft hat fünf Spieler und versucht, einen Ball mit der Faust so über ein Band ins gegnerische Halbfeld zu schlagen, daß er für die gegnerische Mannschaft nicht erreichbar ist. Der Ball darf pro Spielzug von höchstens drei unterschiedlichen Spielern berührt werden. Er kann bei einem Angriffsschlag bis zu 130 km/h erreichen.



Beim wowball spielen jeweils zwei Zweierteams gegeneinander. Coastal Rowing kurz erklärt: Coastal Rowing ist eine eigenständige Art des Ruderns – sie findet in der Regel auf dem Meer oder großen Seen statt. Im Kampf gegen Wind und Wellen kommen breitere, robustere und flachere Boote als die Rennboote im klassischen Rudern auf dem Flachwasser zum Einsatz.



Das Wettkampfformat "Beach Sprint" wird 2028 erstmals olympisch ausgetragen. Dabei sprinten die Athletinnen und Athleten über den Strand ins Boot, absolvieren auf dem Wasser einen Parcours und sprinten zurück über den Stand zur Ziellinie. Bei den Finals findet dieses Format als Adaption des "City Beach Sprint" an der Elbe statt. Lacrosse kurz erklärt: Ein schneller Teamsport, der mit einem kleinen Hartgummi-Ball und einem Schläger gespielt wird. Wer mehr Tore ins gegnerische Tore schießt, gewinnt. Die Spieler verwenden Schläger, die am Ende ein Netz haben, um den Ball zu fangen, zu werfen und zu tragen. Der Ball darf nicht mit den Händen berührt werden. Eine Mannschaft besteht aus bis zu 23 Spielern. Während eines Spiels dürfen sich höchstens 10 Spieler (in der Halle 6) gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden.



Bei den Finals 2025 wird die künftige olympische Spielform Sixes Lacrosse gespielt. Dabei treten Teams mit jeweils sechs Spielern gegeneinander an. Das Spielfeld ist kleiner, was zu einem noch schnelleren und dynamischeren Spiel führt. Breaking kurz erklärt: Die Tanzsportart ist auch als Breakdance bekannt. Sie ist eine Mischung aus urbanem Tanz, Athletik und Akrobatik. Bei den Olympischen Spielen 2024 war Breaking im Programm und eines der Zuschauermagnete. Die Athletinnen und Athleten treten in sogenannten "Battles" gegeneinander an, bewertet werden Technik, Kreativität, Musikalität und Präsenz.

Wo finden die Wettbewerbe in Dresden statt?

Für die "Finals" wird die Dresdner Innenstadt zur Sportstätte und der deutsche Spitzensport nah an die Menschen gebracht. Die neun Austragungsorte liegen alle innerhalb eines 3,5-Kilometer-Radius. Neben modernen Sportanlagen wie dem Sportpark Ostra werden auch Dresdner Wahrzeichen wie die Frauenkirche und die Semperoper zum Schauplatz für die Wettkämpfe.

Mit den Finals 2025 wird die ganze Stadt zu einer pulsierenden Sportarena. „ Dirk Hilbert, Dresdens Oberbürgermeister

Welchen Stellenwert haben die Finals für die Sportler?

Für die Leichtathleten sind die nationalen Titelkämpfe ein wichtiger Formtest für die WM in Tokio im September. Auch für die Turner sind die Finals eine Zwischenstation auf dem Weg zur WM im Oktober in Indonesien. Und für alle geht es um den Wettkampf für die nationalen Titel in ihren Sportarten.

Über 80 Meter - und plötzlich Weltklasse: Hammerwerfer Merlin Hummel schafft Historisches und ist nun die Nummer vier der Welt. Hier spricht er über den Wurf und sein Training. 28.07.2025 | 11:10 min

Was können die Finals für eine mögliche Olympia-Bewerbung bedeuten?





"Ja" zu Olympia: Das plant die Politik für den Sport

Olympia-Bewerbung: DOSB stimmt erst 2026 ab Für das Bundesland Sachsen sind die Finals eine Chance. Immerhin will sich der Freistaat als Juniorpartner von Berlin für die Olympischen Spiele bewerben. "Das ist natürlich auch ein echter Testlauf. Wir sind sicher, dass wir das können", sagte Sachsens Sportminister Armin Schuster. Die Finals seien ein Casting, erklärte der CDU-Politiker. Der Deusche Olympische Sportbund (DOSB) will 2026 entscheiden, mit welchem nationalen Bewerbungskonzept man ins Olympiarennen gehen will. Neben Berlin wollen auch München, NRW und Hamburg die Sommerspiele ausrichten.

Wo sind die "Finals" im TV und im Stream zu sehen?

ARD und ZDF übertragen erneut umfassend live von den "Finals", mit 30 Stunden Sendezeit in ihren Hauptprogrammen und noch einmal rund 100 Stunden in Livestreams der ARD-Mediathek und im Streamingportal des ZDF bei sportstudio.de.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Die Finals sind mittlerweile so etwas wie die DNA der öffentlich-rechtlichen Sportberichterstattung."

Wir freuen uns, dass wir den deutschen Spitzensport in seiner ganzen Vielfalt einem großen Publikum präsentieren können. „ ZDF-Sportchef Yorck Polus

