Diamond League: Mihambo nervenstark zum Sieg - Honsel Dritte

Weitspringerin Mihambo hat ihr erstes Diamond-League Meeting in dieser Saison gewonnen. Die Olympiasiegerin von 2021 siegte in London mit einer Weite von 6,93 Metern knapp vor der italienischen Hallen-Europameisterin Larissa Iapichino (6,92) und der Französin Hilary Kpatcha (6,86 m).

Erst am Monatsanfang hatte Mihambo bei der Station in Eugene/USA erstmals in diesem Jahr die Sieben-Meter-Marke im Freien geknackt. Bei der WM in Japan (13. bis 21. September) peilt sie den dritten WM-Titel an.