Leichtathletik: Was man zur Diamond League wissen muss

Was ist die Wanda Diamond League?

In insgesamt 15 Meetings auf vier verschiedenen Kontinenten sammeln die Stars der Leichtathletik Qualifikationspunkte für das Wanda Diamond League Final in Zürich. In insgesamt 32 Disziplinen haben die Athletinnen und Athleten die Möglichkeit, so viele Punkte wie möglich anzuhäufen.