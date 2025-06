Diamond League: Speerwerfer Weber Zweiter in Paris

Speerwerfer Julian Weber hat den nächsten Sieg in der Diamond League knapp verpasst. Der 30-Jährige kam beim Leichtathletik-Event in Paris auf 87,88 Meter und musste sich damit seinem Rivalen Neeraj Chopra aus Indien geschlagen geben. Der Tokio-Olympiasieger warf den Speer in seinem besten Versuch auf 88,16 Meter.

Hindernisläuferin Meyer auf Platz sechs

Diskuswerferin Steinacker ohne Chance

Stimmungsvoller Leichtathletik-Abend in Oslo mit Hürden-Star Karsten Warholm. Auch Mittelstreckler Robert Farken bleibt in Rekordlaune, Gesa-Felicitas Krause hat Pech - alle Highlights im Video.

Das Meeting in Paris war die achte Station in dieser Diamond-League-Saison, in der insgesamt umgerechnet knapp acht Millionen Euro an die Sportlerinnen und Sportler ausgeschüttet werden. Nach Paris folgen noch sieben weitere Events, ehe im September mit der Weltmeisterschaft in Tokio der Höhepunkt des Leichtathletik-Jahres 2025 steigt.