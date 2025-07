Maral Bazargani: Neue Leichtathletik-Moderatorin im ZDF

ZDF-Sportchef: "Bazargani bestens vorbereitet"

Mit ihrer Teilnahme bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London "weiß Maral Bazargani, wie es ist, im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen - sie geht also bestens vorbereitet in ihre neue Moderationsrolle bei der Leichtathletik-WM in Tokio."

Maral Bazargani (35) ist seit 2017 als Redakteurin und Reporterin für "logo!" tätig und seit 2023 eine Hauptmoderatorin der ZDF-Kindernachrichten. Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London gehörte Bazargani zur deutschen 4x400-Meter-Staffel. 2014 beendete sie ihre sportliche Karriere und startete ihre journalistische Laufbahn mit einem Volontariat beim SWR. Bereits 2024 war sie im ZDF-Leichtathletik-Team als Interviewerin im Einsatz. Nun folgt sie als Leichtathletik-Moderatorin des ZDF auf Norbert König, der im vergangenen September nach fast 40 ZDF-Jahren in den Ruhestand ging.

ISTAF Berlin und "Die Finals 2025"

Doch vor der WM stehen für Bazargani und das ZDF das ISTAF am kommenden Sonntag und "Die Finals 2025" Anfang August auf dem Programm. Beim traditionsreichen Leichtathletik-Meeting im Berliner Olympiastadion gehen erneut zahlreiche Weltklasse-Athletinnen und -Athleten an den Start. Die Wettkämpfe überträgt "sportstudio live" am 27. Juli von 15.45 Uhr bis 17.05 Uhr im ZDF sowie in Web und App des ZDF - mit Moderatorin Bazargani und den Kommentatoren Fabian Meseberg und Marc Windgassen.

Von den " Finals " berichtet das ZDF am Freitag, 1. August 2025, von 14.05 Uhr bis 19.00 Uhr und am Sonntag, 3. August 2025, von 10.15 Uhr bis 19 Uhr. Hinzu kommen viele Stunden mehr im ZDF-Streaming-Portal.

Saisonhöhepunkt Leichtathletik-WM bei ARD und ZDF

Höhepunkt der Leichtathletik-Saison ist die WM, die vom 13. bis 21. September in Tokio stattfindet. Im Wechsel mit der ARD berichtet "sportstudio live" im ZDF an vier WM-Tagen live.

Und wer sich in den Wochen vor dem Saisonhöhepunkt auf dem Laufenden halten will, was die Spitzenleistungen in der Leichtathletik betrifft, für den hat das ZDF-Streaming-Portal das passende Angebot: Die Diamond League-Meetings in Silesia, Brüssel und Zürich sind am 16., 22., 27. und 28. August 2025 im ZDF-Livestream zu verfolgen.