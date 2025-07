Die Finals 2025: Leichtathletik-DM mit Mihambo, Weber und Co.

Die Finals 2025 finden in Dresden statt. Die ganze Stadt wird vom 31. Juli bis 3. August zur Sportstätte diese Multi-Sportevents. ARD und ZDF übertragen live.

Noch ist es ruhig im umgebauten Heinz-Steyer-Stadion. Doch ab Donnerstag gehört während der "Finals" die neue, hochmoderne Stadionanlage den Stars der deutschen Leichtathletik . Insgesamt 1.400 Athleten suchen in 42 Wettbewerben ihre Deutschen Meister.

Wann starten die Wettkämpfe?

Der erste Startschuss fällt bereits am Donnerstagmittag um 12:30 Uhr. Dann starten die Zehnkämpfer in ihre Deutschen Meisterschaften. Wenig später (13 Uhr) geht es auch für die Siebenkämpferinnen los.

Zum ersten Mal überhaupt werden die Mehrkampf-Meisterschaften gemeinsam mit den Wettbewerben der leichtathletischen Einzeldisziplinen ausgetragen. Die Finalwettbewerbe finden am Samstag (ab 11:25 Uhr) und Sonntag (ab 12:30 Uhr) statt.

Malaika Mihambo hat bei der Weltpremiere der neuen "Take-off-Zone" im Weitsprung beim ISTAF Indoor in Düsseldorf mit 6,87 Meter den Sieg errungen.

Welche Top-Stars sind am Start?

Bei den Männern liegt der Fokus unter anderem auf Owen Ansah. Er ist der erste Deutsche, der die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen konnte. Auch Julian Weber gehört zu den Top-Stars. Der Speerwurf-Europameister von 2022 konnte in diesem Jahr zum ersten Mal die 90-Meter-Schallmauer durchbrechen. Mit seiner Bestweite von 91,06 Metern hält er für 2025 die Weltjahresbestweite.

Was ist mit Leo Neugebauer und Niklas Kaul?

Bei den Mehrkämpfern verzichten die besten deutschen Athleten auf einen offiziellen Zehnkampf-Start. Leo Neugebauer (Olympia-Silber in Paris) wird seine Form am Donnerstag und Freitag stattdessen in ausgewählten Disziplinen testen.