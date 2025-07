Malaika Mihambo - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wurde 1994 in Heidelberg geboren. Im Alter von acht Jahren begann sie mit der Leichtathletik, mit 16 Jahren legte sie die Schwerpunkte Sprung und Sprint fest. Heute zählt Mihambo zu den bekanntesten Leichtathletinnen und feierte bereits große Erfolge: 2018 und 2024 wurde sie Europameisterin und 2019 sowie 2022 Weltmeisterin. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 gewann Malaika Mihambo die Goldmedaille. In ihrem 2023 veröffentlichten Buch "Spring dich frei: Mein Weg zu Achtsamkeit und innerer Stärke" erzählt Mihambo von ihrem persönlichen Werdegang und thematisiert ihre Rassismuserfahrungen. 2024 forderte sie in einem Interview außerdem mehr Zivilcourage gegen Rassismus.