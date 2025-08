Die Finals 2025: Das Coastal Rowing

Normalerweise finden die Wettkämpfe des Coastal Rowing in Ozeanen oder zumindest in großen Seen statt - dieses Mal hält die Elbe her. Bei den Finals in Dresden zeigt sich die Sportart Coastal Rowing auf nationaler Ebene erstmals einem größeren Publikum, Franz Werner und Laura Brenker krönten sich darin zu Deutschen Meistern. Aber was ist Küstenrudern eigentlich?