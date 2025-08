Leichtathletik: Klosterhalfen verpasst wohl die WM

Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen hat bei den deutschen Meisterschaften in Dresden einen herben Rückschlag erlitten und wird die anstehende WM in Tokio (13. bis 21. September) wohl verpassen. Über die 5.000 Meter kam die deutsche Rekordhalterin nach 15:36,77 Minuten als Dritte ins Ziel - und konnte die Leistung danach nicht so richtig einordnen.

Ich glaube, das ist so das Einzige, was mich im Moment ein bisschen fertig macht, dass ich das leider nicht so ganz erklären kann, weil vom Training her sind wir echt zufrieden und ich hatte keine Verletzung.

Klosterhalfen kämpft sich zurück

Stand jetzt hat Klosterhalfen, die am Anfang der Saison einen deutschen Rekord über die zehn Kilometer aufgestellt hatte, kein Ticket für Tokio - der Qualifikationszeitraum geht noch bis zum 24. August. Die Europameisterin von 2022 hatte bereits die Olympischen Spiele in Paris sowie die WM vor zwei Jahren in Budapest verpasst. "Ich hatte zwei nicht so einfache Jahre, ich war komplett körperlich am Boden", sagte Klosterhalfen, die mittlerweile wieder bei ihrem alten Coach Pete Julian trainiert: