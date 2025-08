Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye riss die Arme hoch, die Mission Titelverteidigung hatte die Olympiasiegerin souverän abgehakt. Und so genoss Ogunleye den Applaus der Fans bei den deutschen Meisterschaften in Dresden.

Doch im Heinz-Steyer-Stadion wurde auch klar: Auf dem Weg zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) sind die Hoffnungsträger im deutschen Team um Ogunleye noch nicht in Medaillenform.

Ogunleye reichen 19,29 Meter für DM-Titel

Mihambo erneut nervenstark

Mihambo hat nun noch sechs Wochen Zeit, um für die WM in Tokio weiter in Topform zu kommen. In dem Stadion, in dem sie sich vor vier Jahren zur Olympiasiegerin gekrönt hatte, will Mihambo erneut ganz oben stehen.