Yemisi Ogunleye - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye wurde 1998 in Germersheim geboren und hat Sonderpädagogik in Heidelberg studiert. In ihrer noch jungen Leichtathletik-Karriere erlitt Ogunleye bereits zweimal einen Kreuzbandriss. Yemisi Ogunleye ist in der Halle und im Freien erfolgreich: Die deutsche Meisterschaft 2024 und die deutschen Hallenmeisterschaften 2024 sowie 2025 konnte sie für sich entscheiden. Ihr bisheriger Karrierehöhepunkt waren die Olympischen Spiele 2024 in Paris . Dort gewann sie für Deutschland die Goldmedaille im Kugelstoßen.