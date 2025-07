ISTAF in Berlin: Leichtathletik-Stars wärmen sich für WM auf

Üblicherweise treffen sich beim Internationalen Stadionfest ISTAF in Berlin am Ende eines Leichtathletik-Jahres die Heldinnen und Helden der Saison zur großen Abschluss-Sause. Doch dieses Jahr findet die WM in Tokio erst vom 13. bis 21. September statt. Danach noch ein Meeting in Deutschland zu veranstalten, wäre ganz schön spät.