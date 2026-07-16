Fußball-WM: Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Dramatische Schlussphase im WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien: Doch am Ende führte ein herausragender Lionel Messi seine Mannschaft erneut ins Endspiel. Die WM-Nacht.

Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

seit 60 Jahren warten die Engländer sehnsüchtig auf einen weiteren Weltmeistertitel. Unter Trainer Thomas Tuchel wähnten sich die Three Lions lange auf einem guten Weg. Doch seit gestern Abend steht fest: Das Warten geht noch weiter.

In der Schlussviertelstunde drehte Argentinien durch zwei Torvorlagen von Lionel Messi doch noch das Spiel gegen die Three Lions. Damit haben die Argentinier im Finale gegen Spanien am Sonntag die Gelegenheit, ihren Titel zu verteidigen.

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Das ist bei der WM passiert

Argentinien lag gegen England wie schon mehrmals in diesem Turnier lange zurück. Wieder gelang es der Mannschaft von Lionel Scaloni, angeführt vom doppelten Vorlagengeber Lionel Messi, die Partie zu drehen. Der Titelverteidiger steht erneut im Endspiel und trifft dort auf Spanien.

Das Duell zwischen England und Argentinien war schon vor Anpfiff emotional aufgeladen. Die Partie gipfelte in einer verrückten Schlussphase. 15.07.2026 | 9:57 min

Schlagzeilen des Tages

Zwei Tage WM-Pause

Am Donnerstag und am Freitag werden keine Spiele bei der WM absolviert. Die Fans müssen sich bis Samstag gedulden, dann geht es mit dem Spiel um Platz drei weiter. Das Finale zwischen Spanien und Argentinien wird am Sonntag um 21.00 Uhr angepfiffen und ist live im ZDF zu sehen.

Unsere Analyse

Der Hingucker

Mit seiner herausragenden Grätsche verhinderte Djed Spence den schnellen Ausgleichstreffer für Argentinien. Trotz dieser Rettungsaktion reichte es am Ende doch nicht für den Sieg der Engländer.

England ist im Halbfinale der WM gegen Argentinien ausgeschieden. Djed Spence sorgte mit seiner Grätsche trotzdem für ein Highlight. 15.07.2026 | 0:11 min

Zitat des Tages

Nach seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit erlebte Argentiniens Stürmer Lautaro Martinez im Interview einen emotionalen Moment:

Seit mein Vater mir die ersten Fußballschuhe gekauft hat, habe ich davon geträumt, dieses Tor zu erzielen. „ Lautaro Martinez

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion