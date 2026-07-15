Klopp soll Bundestrainer werden - aber noch dauern die Verhandlungen zwischen dem DFB, Klopp und Red Bull an. Wann ist mit einer Einigung zu rechnen?

Klopp-Verhandlungen mit dem DFB: So ist der aktuelle Stand

Wann wird Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer verkündet? Quelle: dpa

Die Entscheidung für Jürgen Klopp als Bundestrainer geht in die finale Phase. "Wir sind auf der Zielgeraden", sagte ein DFB-Funktionär dem SID über die Verhandlungen zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), Klopps Noch-Arbeitgeber Red Bull und dem Wunsch-Bundestrainer.

Nach dem Spitzentreffen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und seinem Stellvertreter Hans-Joachim Watzke mit Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff werden heute die entscheidenden Verbandsfunktionäre über den Stand der Verhandlungen informiert. Nur mit der Zustimmung der Funktionäre kann Klopp letztlich zum Nachfolger von Julian Nagelsmann als Bundestrainer berufen werden.

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Mintzlaff will sich noch mit Klopp treffen

Eine Entscheidung muss allerdings heute noch nicht fallen. Der DFB lehnte eine offizielle Stellungnahme zu den Entwicklungen auch am Mittwoch ab. Zumal ein Gespräch zwischen Klopp und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff dem Vernehmen nach noch aussteht. Dies soll noch in dieser Woche in den USA stattfinden. Sollte es auch dort eine Übereinkunft geben, steht der Unterschrift von Klopp beim DFB bis 2030 nichts mehr im Wege.

Im Raum stehen weiterhin eine Millionenablöse für den bis 2029 als Head of Global Soccer an das Getränkeunternehmen gebundenen Wunschkandidaten oder eine mögliche Bindung Klopps an Red Bull in anderen Funktionen parallel zum Bundestrainer-Job. Möglich sind auch vertragliche Vereinbarungen wie zusätzliche Länderspiele in Leipzig oder Präsenz der DFB-Elf auf dem dortigen RB-Gelände.

Gerechnet wird mit einer Entscheidung spätestens in der kommenden Woche. Klopp und Mintzlaff müssen sich wohl noch auf die Details einer Vertragsauflösung oder Vertragsänderung einigen. Ob dies zwingend vor der Verkündung der Bundestrainerpersonalie erfolgen muss, ist derzeit unklar.

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Klopp könnte schon im September an der Seitenlinie stehen

Beim DFB soll Klopp einen DFB-Vertrag bis zur nächsten WM 2030 bekommen. Die ersten Länderspiele der Nationalmannschaft nach dem WM-Scheitern in Amerika stehen vom 24. September bis 4. Oktober mit den vier Partien in der Nations League in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland an. Bei der WM war die DFB-Elf in der Zwischenrunde an Paraguay mit 3:4 im Elfmeterschießen ausgeschieden. Nagelsmann war daraufhin zurückgetreten.

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Quelle: dpa, SID