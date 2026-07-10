Jürgen Klopp steht als Bundestrainer bereit, gerade wird in den USA mit dem DFB verhandelt. Wer in seinem Umfeld eine entscheidende Rolle spielt.

Jürgen Klopp und sein Umfeld: Wer wichtig ist - und warum

Jürgen Klopp Quelle: dpa

Sein Berater, sein Boss, seine Frau: Wer im Umfeld von Jürgen Klopp wichtig ist - ein Blick in den Kosmos des wahrscheinlichen Bundestrainers.

Die Familie von Jürgen Klopp

Klopp ist seit 2005 in zweiter Ehe mit der Kinderbuchautorin Ulla Sandrock verheiratet - "der wichtigste Vertrag meines Lebens", sagt er. Als er 2022 bei Liverpool verlängert, meint er: "Ulla will bleiben."

Als er 2024 ausgebrannt geht: "Natürlich will Ulla, dass es mir gut geht." Beide brachten inzwischen erwachsene Söhne in die Ehe ein, sind jetzt Großeltern. Opa zu sein, meint Klopp, sei "das Schönste, was ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe".

Nach dem desaströsen Ausscheiden bei der WM gibt es ein Personalbeben beim DFB. Chris Kramer und Per Mertesacker analysieren die Situation. 03.07.2026 | 11:02 min

David Wagner - der beste Kumpel

Trauzeuge 2005 ist der spätere Schalke-Coach David Wagner, der Klopp seinen "besten Freund" nennt. Er wirft sich vor ihn, als Klopp wegen seines Engagements bei Red Bull angefeindet wird ("Da wird mir schlecht"). Wenig später wird Wagner Nachwuchschef bei RB Leipzig. Wagner und Klopp spielen von 1991 bis 1995 zusammen in Mainz, Klopp übernimmt sogar die Patenschaft für dessen Tochter Lynn, die Schwester der ARD-Moderatorin Lea Wagner.

Klopp-Berater Kosicke

Marc Kosicke sitzt "als kleiner Junge" im Weserstadion und empfindet: Hass! Auf den FC Bayern und seine "Mia-san-mia-Attitüde", mit der die Münchner seine Bremer immer und immer wieder besiegen. Jahre später und nach einem zufälligen Treffen mit Uli Hoeneß entwickelt Kosicke daraus den berühmten Bayern-Slogan.

Auch gilt er als "Erfinder" des Trainer-Beraters, bis 2021 stand er Julian Nagelsmann zur Seite. Seine Agentur "Projectfive" (2007 als "Projekt b" mit Oliver Bierhoff gegründet) zählt Zehnkämpfer Niklas Kaul und Handballer Juri Knorr zu ihren Klienten. Kosicke sitzt in New York am Tisch, wenn die DFB-Bosse und Klopp reden.

Jürgen Klopp will nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Bundestrainer werden. Der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Interview. 04.07.2026 | 2:03 min

Der Boss von Red Bull

Oliver Mintzlaff, ehemaliger Langstreckenläufer aus Bonn, "verkauft" den Bayern 2021 als Leipziger Vorstandschef den RB-Trainer Nagelsmann - für unglaubliche 25 Millionen Euro. Dennoch spricht er später von einer der "größten Fehlentscheidungen" seiner Managerkarriere. Die beginnt bei Puma und führt ihn zur Agentur Ferber Marketing, wo er Ralf Rangnick oder Mario Gomez betreut, die später für Red Bull tätig waren oder sind.

Mintzlaff ist adidas-Aufsichtsratsmitglied und Vorstandsmitglied der European Football Clubs (EFC). 2023 werkelt er in der "Taskforce Nationalmannschaft" an der DFB-Zukunft mit. Sein größter Coup: 2025 holt er Klopp als "Head of Global Soccer" zum Brausekonzern. Als dessen CEO soll er den Wunsch-Bundestrainer nun ablösefrei aus seinem Vertrag bis 2029 entlassen, aber als Botschafter von unschätzbarem Wert behalten. Ein Coup.

Die Vertrauten im Trainer-Team

Klopp bringt langjährige Weggefährten zum DFB mit. Zuvorderst: Peter Krawietz. Der ist 2001 bis 2008 Chefscout in Mainz, 2008 bis 2015 in Dortmund und danach bis 2024 in Liverpool Klopps Co-Trainer. Auch bei RB hat Klopp ihn als "Head of Soccer Philosophy" an seiner Seite. "Was dieser Mann auf dem Fußballplatz sieht, ist bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber das ist ein Talent", sagt Klopp über Krawietz.

Ein herausragendes Auge für Talente hat Pepijn Lijnders, der Klopp in Liverpool fast neun Jahre zuarbeitet. Nach einem Zwischenstopp als Cheftrainer in Salzburg wechselt der Niederländer 2025 als Assistent von Pep Guardiola zu Manchester City. Weil der jetzt aufhört, ist er frei.

"Einer der charmant ist, der Demut hat", beschreibt Nils Karben Jürgen Klopp, den möglichen Nachfolger von Julian Nagelsmann. Eine Verkündung werde vermutlich nach der WM stattfinden. 04.07.2026 | 3:28 min

Watzke als der mächtige Freund

Hans-Joachim Watzke ist der Super-Funktionär des deutschen Fußballs. Bundesliga-Boss, DFB-Vize, zwei Jahrzehnte Chef bei Borussia Dortmund und dort jetzt Präsident, Mitglied des mächtigen Exekutivkomitees der UEFA - und Duz-Freund von Ex-BVB-Coach Klopp. Dass er mit am Tisch sitzt, wenn sein Kumpel Bundestrainer werden soll, ist ein Vorteil. Beide verbinde "eine klassische Männerfreundschaft" (Klopp).

Jürgen Klopp soll auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer folgen. Im exklusiven ZDF-Interview spricht DFB-Vize Watzke über den Stand der Verhandlungen. 06.07.2026 | 17:52 min

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Quelle: SID