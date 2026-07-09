Bundestrainer-Poker: Was wollen Klopp, DFB und Red Bull?

Jürgen Klopp soll neuer Bundestrainer beim DFB werden. Was will der Ex-BVB-Coach? Was der DFB? Und wird Red Bull zum Störfaktor? Die Antworten.

Bald der neue Bundestrainer? Jürgen Klopp. Quelle: AP

Mit der Reise der DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf und Liga-Boss Hans-Joachim Watzke in die USA geht der Bundestrainer-Poker um Jürgen Klopp in die heiße Phase.

Doch was sind die Knackpunkte bei den anstehenden Verhandlungen? Es haben doch alle das gleiche Ziel. Jürgen Klopp soll und will die Fußball-Nationalmannschaft wieder auf Kurs bringen und die Fußball-Nation wieder glücklich machen.

Was ist jetzt für den DFB wichtig?

Es scheint diesmal alles ganz leicht. Alle wollen Klopp und Klopp will auch. Und doch muss Neuendorf als Chefverhandler aufpassen. Natürlich geht es auch um die Finanzen. Unerschöpflich sind die DFB-Reserven trotz des ab 2027 gültigen Nike-Deals nicht. Alle wissen, dass Klopp seinen Preis haben wird, doch es geht um mehr als ein Millionen-Grundgehalt.

Jürgen Klopp soll auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer folgen. Im exklusiven ZDF-Interview spricht DFB-Vize Watzke über den Stand der Verhandlungen. 06.07.2026 | 17:52 min

Watzke sprach im ZDF schon von dem "leichten Patriotismus-Abschlag", den er von Klopp erwarte. Das ist natürlich plakative Verhandlungsrhetorik. Es gilt auch, ein Geflecht an Sponsorverträgen zu entwirren. Klopps Adidas-Bande dürften sich nach dpa-Informationen immerhin bald auflösen.

Nach drei verkorksten WM-Turnieren geht es für den DFB um schnelle Erfolge schon im Herbst, wenn es in der Nations League gleich zweimal zum Prestigeduell mit Erzrivale Niederlande kommt.

Welche Forderungen hat Klopp?

Klopp ist ein Vollprofi. Er kennt das Geschäft so gut, dass er weiß, dass man sich in einem Konstrukt wie dem DFB auch verheddern kann. Er braucht Garantien und Gewissheiten. Welche Macht wird ihm zugestanden? Wie viele Gefolgsleute kann er an wichtigen Stellen platzieren? Und was sind neben einem schnellen Erfolg die langfristigen Möglichkeiten und Erwartungen.

ZDF-Fußball-Experte René Adler zu Rudi Völler: "Die Rolle, die er hatte, braucht es bei Jürgen Klopp nicht." 08.07.2026 | 6:39 min

Den FC Liverpool übernahm er 2015. Die Reds befanden sich da in einem ähnlich miserablen Zustand wie die DFB-Elf heute. Vier Jahre brauchte er, um den Traditionsclub wieder titeltauglich zu machen.

Vier Jahre. Das wäre 2030. Das Jahr der nächsten WM. Was für eine verlockende Option. Er wird sich wohl im Gegensatz zu Julian Nagelsmann, der erstmal nur für ein EM-Projekt anheuerte, nicht auf ein kurzes Engagement einlassen wollen.

Wird Red Bull zum Störfaktor?

Noch steht Klopp beim Getränkeriesen bis 2029 als Head of Global Soccer unter Vertrag. Das ist ein Faustpfand. Doch worum geht es für Red Bull? Eine Ablöse für Klopp ist laut "Bild"-Bericht wohl vom Tisch.

Nach der Blamage bei der WM 2026 ist Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückgetreten. Beim DFB muss ein Neuanfang her. Ein Nachfolger steht bereit. 04.07.2026 | 3:15 min

Wer die Entstehungsgeschichte von Red Bull im Fußball im Blick hat und die Entwicklung seither, der versteht schnell, dass es auf ein paar Millionen mehr oder weniger am Ende wahrscheinlich gar nicht ankommt.

Wichtiger und befriedigender wäre Anerkennung durch das Fußball-Establishment, das dem Konstrukt oft kritisch begegnet. Wenn ausgerechnet Watzke als Präsident des Historien-Vereins Borussia Dortmund ein Bittsteller sein muss, das kann in Leipzig wie am Firmensitz in Fuschl am See glücklich machen. Es wäre eine harte Währung.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: dpa