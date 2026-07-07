Rudi Völler bleibt DFB-Sportdirektor: "Werde weiter helfen"

Rudi Völler wird Sportdirektor beim DFB bleiben. Er soll nach dem neuerlichen WM-Debakel beim Neuaufbau des deutschen Fußballs helfen.

Rudi Völler Quelle: dpa

Rudi Völler bleibt dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Sportdirektor erhalten. Der 59-Jährige wird seinen Vertrag bis zur EM 2028 erfüllen - auch neben einem möglichen Bundestrainer Jürgen Klopp. Das bekräftigte Völler in Frankfurt/Main.

"Es wäre für mich kein Problem gewesen, dem ein Ende zu setzen. Aber dafür hängt mir das alles hier zu sehr am Herzen. Ich mach das gerne und werde weiter helfen, auf meine Art", sagte Völler in einem gemeinsamen Interview von kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD und Bild.

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Klopp habe sich bereits bei ihm gemeldet. In einem längeren Telefonat habe sich "schnell herauskristallisiert, dass das am Ende auch funktionieren kann und wird", ergänzte Völler. Er werde "eng mit dem Bundestrainer zusammenarbeiten", aber: "Es ist halt noch nicht durch", Klopp und der Verband müssten noch Hürden überwinden.

Watzke sprach sich für Völler aus

Der neue Wunschtrainer Klopp kann bei seinem möglichen Engagement als Bundestrainer somit auch auf Völler bauen.

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Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke hatten zuvor bereits um Völler geworben, dessen Vertrag beim DFB noch bis 2028 läuft. "Ich spreche nur für mich und glaube, da das Gefühl von vielen anderen beim DFB zu treffen: Ich würde gerne mit Rudi weitermachen", sagte Watzke im ZDF. "Rudi mit seiner Erfahrung und seiner Art und Weise - ich glaube, dass er und Jürgen wunderbar zusammenarbeiten würden."

Neuendorf und Watzke wollen Gespräche mit Klopp führen

Nach dem WM-Desaster war auch über die Zukunft von Völler bei der Nationalmannschaft spekuliert worden. Dabei ging es unter anderem darum, ob das mit Klopp und Völler überhaupt funktionieren würde. Für Watzke keine Frage: "Jürgen ist durchaus dominant, aber teamfähig."

Klopp selbst hatte bereits betont, dass "wichtige Gespräche" geführt werden müssen, "weil auch die Position des Nationaltrainers die Probleme des deutschen Fußballs nicht verändern oder lösen wird. Und dementsprechend geht das jetzt los." Neuendorf und Watzke werden in dieser Woche in die USA reisen, um erste Gespräche mit ihrem Wunschkandidaten auf die Nachfolge von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu führen.

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Völler telefoniert mit Mintzlaff

Völler berichtete in den Interview auch von einem Anruf von Oliver Mintzlaff, dem Geschäftsführer bei Red Bull. "Das hat mich sehr gefreut." Auch dieser habe ihn zum Weitermachen ermuntert, eine Zusammenarbeit mit Klopp werde "super", sagte Mintzlaff schon mal voraus.

Mintzlaff spielt eine Schlüsselrolle bei der möglichen Verpflichtung von Klopp durch den DFB, weil der Bundestrainer-Wunschkandidat vertraglich noch bis 2029 als "Head of Global Soccer" an den österreichischen Getränkekonzern gebunden ist. "Jeder versucht, Lösungen zu finden", folgerte Völler aus den Gesprächen mit verschiedenen Entscheidern im Verband und außerhalb.

DFB für Völler Herzensangelegenheit

Für Völler ist der DFB stets eine Herzensangelegenheit gewesen. Rief der Verband, war Völler da - so auch, als eine "Task Force", der er selbst angehörte, Anfang 2023 einen Sportdirektor suchte. Sie fand: Rudi Völler, der schon 2000 - zunächst interimistisch - für den Verband an der Seitenlinie stand, letztlich bis 2004 blieb und mit dem Nationalteam bei der WM 2002 das Finale erreichte. Nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick 2023 sprang er sogar noch einmal als Trainer für ein Spiel ein.

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