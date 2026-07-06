Watzke exklusiv im ZDF zu Klopp: "Das ist noch nicht abgehakt"

Jürgen Klopp soll Julian Nagelsmann als Bundestrainer nachfolgen. DFB-Vizepräsident Watzke spricht im exklusiven ZDF-Interview über die Verhandlungen.

Jürgen Klopp soll auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer folgen. Im exklusiven ZDF-Interview spricht DFB-Vize Watzke über den Stand der Verhandlungen. 06.07.2026 | 17:52 min

Nach dem Aus von Julian Nagelsmann als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stand der Nachfolge-Kandidat recht schnell fest. In bemerkenswerter Offenheit kommunizierte der DFB, dass er in Verhandlungen mit Jürgen Klopp treten wolle.

Im exklusiven ZDF-Interview mit Lili Engels bremst Hans-Joachim Watzke, Vizepräsident des DFB und Aufsichtsratsboss der Bundesliga, die Erwartungen an eine schnelle Verpflichtung von Jürgen Klopp. In der Vergangenheit habe es beim DFB immer wieder Situationen gegeben, in denen man sich einer Personalie zu sicher gewesen sei - und am Ende doch scheiterte. Entsprechend fällt seine Einordnung aus:

Wahrscheinlichkeit "größer als 50 Prozent"

"Das ist definitiv noch nicht abgehakt, das muss man alleine schon vor dem Hintergrund des RB-Engagements so sehen", so der 67-Jährige. Zwar sei er optimistisch und beziffert die Wahrscheinlichkeit für Klopp als künftigen Bundestrainer auf "größer als 50 Prozent", doch gleichzeitig betont er die offenen Baustellen, wie etwa sein Engagement bei Red Bull.

Nach der Blamage bei der WM 2026 ist Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückgetreten. Beim DFB muss ein Neuanfang her. Ein Nachfolger steht bereit. 04.07.2026 | 3:15 min

Trotz dieser Unsicherheiten sei eine Klopp-Anstellung laut Watzke das klare Ziel des DFB. "Wir wollen unseren Masterplan A versuchen durchzusetzen", sagt er. Zunächst solle der Austausch mit Klopp selbst und dessen Berater Marc Kosicke in den USA stattfinden, danach wohl auch mit Red-Bull-Verantwortlichen um Oliver Mintzlaff.

Viele Fragen seien dabei aktuell noch ungeklärt: "Das musst du in den Gesprächen rausfinden", sagt Watzke etwa zu möglichen Vertragsdetails oder Ausstiegsklauseln. Einige Informationen habe auch er selbst nur aus den Medien erfahren.

Watzke schmunzelnd: Erwarte "Patriotismusabschlag" von Klopp

Und es gibt noch mehr Baustellen. So könnten sich die privaten Sponsoring-Verträge Klopps nicht mit den Partnern des DFBs vertragen. "Probleme sind auch dazu da, dass man sie löst", beruhigt Watzke. "Die Bereitschaft von Jürgen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hilft schon mal deutlich."

Jürgen Klopp will nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Bundestrainer werden. Der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Interview. 04.07.2026 | 2:03 min

So bleibt ein zentraler Punkt der Verhandlungen das Finanzielle. Watzke macht deutlich, dass der DFB bereit sei, für einen Trainer wie Klopp entsprechend zu investieren. Gleichzeitig betont er Grenzen und Erwartungen: "Wir haben natürlich unsere Schmerzgrenze." Und fügt mit leichtem Schmunzeln an: "Einen leichten Patriotismusabschlag, den erwarten wir dann oder ich speziell vom Jürgen auch."

Nach sportlich düsteren Jahren ist das Ziel der Verpflichtung klar. Es soll wieder bergauf gehen beim DFB: "Jürgen macht Spieler besser, definitiv", adelt Watzke die Fähigkeiten des Ex-BVB-Trainers.

Spielweise des DFB-Teams würde sich wohl verändern

Der Aufsichtsratschef der Bundesliga erwartet - sollte Klopp denn tatsächlich unterschreiben - eine Veränderung der Spielweise und Mentalität des DFB-Teams: "Es wird wohl etwas körperbetonter, etwas intensiver, etwas rustikaler wieder zugehen."

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Damit könne auch eine Qualität zurückkehren, die zuletzt gefehlt habe: "Dass du auch in der 90. Minute, wenn es 1:1 steht, immer noch damit rechnen musst, dass die irgendwann zurückkommen." Gleichzeitig macht er klar, dass ein Trainer allein nicht alle Probleme lösen könne und strukturelle Veränderungen, die beim DFB nun wohl anstehen, Zeit bräuchten.

Klopp soll in Strukturwandel des DFB einbezogen werden

Strukturelle Veränderungen, in die Klopp eingebunden werden könnte. Doch das sei bisher noch nicht zur Sprache gekommen: "Wir müssen erst mal klären, wie weit er denn überhaupt auch in die Strukturen mit eingreifen will." Klar sei aber auch: "Man müsste ja im Klammerbeutel gepudert sein, wenn du nicht jemanden mit der Kompetenz […] von Jürgen dann auch einbindest."

Eine vollständige Entscheidungsfreiheit schließt er dennoch aus: "Jürgen Klopp würde niemals eine carte blanche fordern", so Watzke. Klopp sei zwar durchaus dominant, aber ebenso teamfähig. Bei anderen Personalfragen, etwa rund um Rudi Völler, bleibt Watzke vorsichtig, betont aber: "Ich würde gerne mit Rudi weitermachen."

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.