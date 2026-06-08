"Vielleicht wollte man, dass Messi weiter im Rennen bleibt"
Hossam Hassan witterte die große Messi-Verschwörung. Anders konnte sich Ägyptens Nationaltrainer diese für ihn himmelschreiende Ungerechtigkeit nicht erklären. "Vielleicht wollte man den Weltmeister im Wettbewerb behalten. Vielleicht wollte man, dass Messi weiter im Rennen bleibt", schimpfte Hassan bei BeIN Sports nach dem bitteren 2:3 (1:0) im WM-Achtelfinale gegen Argentinien: "Das war ein manipuliertes Spiel und die ganze Welt hat es gesehen."
"Der Schiedsrichter war unfair und hat die Mühen einer ganzen Nation zunichte gemacht. Der Pokal wird Argentinien geschenkt", wütete Mostafa Ziko, dessen erstes Tor (58.) "aus welchen Gründen auch immer" aberkannt worden war, wie Hassan meinte.